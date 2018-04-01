Глава МИД Испании: сотрудничество с Россией необходимо для решения глобальных кризисов

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Кронпринц Саудовской Аравии: Асад не покинет президентский пост в ближайшее время

В Турции заявили, что не воспринимают всерьез противоречивые заявления Франции по курдам

В Турции считают, что диалог Анкары с Москвой поможет противостоять провокациям