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Глава МИД Испании: сотрудничество с Россией необходимо для решения глобальных кризисов
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Глава МИД Испании: сотрудничество с Россией необходимо для решения глобальных кризисов 

ТАСС 53 минуты назад
МАДРИД, 1 апреля. /ТАСС/. Сотрудничество с Россией необходимо для урегулирования ряда глобальных кризисов, в том числе в Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел и сотрудничества Испании Альфонсо Дастис Кеседо в опубликованном в воскресенье интервью газете El Mundo.
"РФ является стратегическим собеседником и [объектом] стратегической озабоченности, — утверждает глава МИД. — Некоторые ее действия не могут считаться дружественными". «Но надо быть реалистами и иметь в виду, что Россия необходима, чтобы урегулировать определенные глобальные кризисы, как, например, в Сирии, — считает министр. — Нужно иметь двойной подход — реагировать и осуждать неприемлемые действия и вести диалог для решения проблем, которые волнуют всех нас».
Дастиса Кеседо спросили о том, существует ли опасность волны атак в Европе после поражения террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. «Я бы не стал говорить о волне, но существует риск из-за вернувшихся [из зон конфликтов боевиков], — отметил глава ведомства. — Поскольку ИГ терпит поражение, оно ищет, где бы обосноваться в других местах. Мы обеспокоены Ливией и зоной [африканского] Сахеля, это угроза, которую мы очень серьезно воспринимаем».
Комментируя дипломатический кризис в отношениях между Мадридом и Каракасом, Дастис Кеседо подчеркнул: «С правительством, которое не уважает права и свободы венесуэльцев и не ищет мирного и переговорного решения через выборы, честно говоря, мы не можем иметь нормальных отношений». Что касается предстоящих президентских выборов в Венесуэле, глава МИД Испании отметил, что Мадрид не ожидает многого от голосования. Министр считает, что предстоящее волеизъявление не является «прозрачным, справедливым и равноправным».
Говоря о возможном выходе США из ядерной сделки с Ираном, глава испанского внешнеполитического ведомства выразил мнение, что это «поставило бы под угрозу соглашение, которое является важным вкладом в Договор о нераспространении [ядерного оружия]». Министр подчеркнул, что необходимо усилить давление, чтобы «Иран изменил свою позицию в региональном кризисе».
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