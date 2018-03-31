Ещё
Минобороны Турции назвало возможную отправку французских войск в Сирию попыткой оккупации
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минобороны Турции назвало возможную отправку французских войск в Сирию попыткой оккупации 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 31 марта. Возможная отправка французского воинского контингента в Сирию для помощи курдским формированиям может быть расценена как попытка оккупации сирийской земли. Об этом, как сообщает в субботу Anadolu, заявил министр обороны Турции Нуреттин Джаникли.
"Ввиду почти полного устранения угрозы террористов из экстремистской группировки "Исламское государство (ИГ, запрещена в РФ — прим. ТАСС) в Сирии, законных обоснований для дислокации военных контингентов иностранных государств на сирийской территории не осталось. Если Франция попытается дислоцировать на север Сирии свой контингент, то это станет незаконным шагом в рамках норм международного права. Такие действия Франции могут быть расценены в качестве попытки оккупации земли Сирии", — приводит агентство слова министра.
В четверг газета La Parisien со ссылкой на курдского представителя сообщила, что президент Франции Эмманюэль Макрон на состоявшейся в четверг встрече с делегацией представителей арабского и курдского населения заверил руководство «Сил демократической Сирии» (СДС), что направит в город Манбидж специальные силы республики, чтобы остановить продвижение турецкой армии в регионе. Президент, как писала газета, высказался за установление при содействии Франции и мирового сообщества диалога между СДС и Турцией.
Уже в пятницу МИД Франции заявил, что Париж не планирует проводить самостоятельную военную операцию на севере Сирии.
Генштаб ВС Турции объявил 20 января о начале операции «Оливковая ветвь» против курдских отрядов «Сил народной самообороны» (входят в коалицию СДС) и партии «Демократический союз» в Африне, где проживают около 1,5 млн курдов и беженцев из других сирийских областей. Эти организации Анкара считает террористическими. 18 марта Генштаб турецких ВС сообщил, что город Африн взят под контроль, а 24 марта военное ведомство заявило о взятии под контроль всего региона Африн на северо-западе Сирии.
ТАСС: последние новости
В Турции считают, что диалог Анкары с Москвой поможет противостоять провокациям Кронпринц Саудовской Аравии: Асад не покинет президентский пост в ближайшее время СМИ: шесть палестинцев ранены на востоке Газы в результате стычек с израильскими солдатами
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Миллиардер Магомедов доставлен в суд70
«Облапай меня. Ну, пожалуйста!»266
К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность117
Трагически погиб актер Евгений Сапаев198
РФ озвучила ответные меры против Британии255
Видео
03:47
Мавроди похоронили в закрытом гробу
Общество
00:47
К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность
Происшествия Статьи
02:54
Миллиардер Магомедов доставлен в суд
Криминал Происшествия
00:22
Збруев бросил ослепшую экс-жену в доме инвалидов
Шоу-бизнес
05:03
У арестованной Савченко началась кровавая рвота
Украина В мире
01:39
Грудинин пожалел о сбритых усах
Политика Общество
01:12
РФ озвучила ответные меры против Британии
Политика Европа
03:03
РФ заподозрила Британию в отравлении Скрипаля
Европа В мире
02:04
Первый канал обругали за «Смак» с Добронравовым
Шоу-бизнес
05:15
Потерявший семью кемеровчанин опубликовал видео трагедии
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение