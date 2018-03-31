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Стало известно о помощи России в усилении Турции
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Стало известно о помощи России в усилении Турции 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Россия помогает усилению Турции на международной арене. Об этом заявил тюрколог, директор Центра востоковедных исследований, международных отношений и публичной дипломатии Владимир Аватков.
«Турция в настоящее время как восходящая звезда, у нее свои ценности, своя идеология, с которыми она движется в мир. Мы помогаем созданию этого центра силы на мировой арене: продажа С-400, строительство АЭС «Аккую», «Турецкого потока»», — пояснил эксперт, выступая на конференции в рамках II Международного конкурса студенческих работ по ближневосточной проблематике имени Примакова.
По словам Аваткова, Москва в настоящее время способствует постепенному отходу Анкары от Вашингтона. При этом эксперт подчеркнул, что Турция продолжает пантюркистскую деятельность, на что Россия обращает пристальное внимание.
30-31 марта в Москве проходят конференция и семинары в рамках II Международного конкурса студенческих работ по ближневосточной проблематике имени Примакова. Для участия в конкурсе было подано свыше 150 заявок из российских городов, а также Афганистана, Армении, Белоруссии, Великобритании, Италии, Казахстана, Македонии. Турции, Украины, Узбекистана, Франции и Японии. Финалистами стали 17 студентов. Мероприятие проводилось Центром востоковедных исследований, международных отношений и публичной дипломатии и Центром внешнеполитического сотрудничества имени Е. М. Примакова при поддержке Фонда Горчакова, ИВ РАН и Дипломатической Академии МИД России.
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