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В Турции рассказали о визите Путина 3-4 апреля
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В Турции рассказали о визите Путина 3-4 апреля 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин 3-4 апреля посетит Анкару с визитом, в ходе которого будет проведен Совет сотрудничества высшего уровня (ССВУ) РФ-Турция, пройдет закладка фундамента сооружаемой Росатомом в Турции АЭС "Аккую", а также состоится саммит РФ-Турция-Иран по Сирии, сообщила пресс-служба турецкого лидера Тайипа Эрдогана.
"Седьмое заседание российско-турецкого ССВУ пройдет в Анкаре 3 апреля под председательством Путина и Эрдогана. В ходе заседания будут всесторонне рассмотрены двусторонние отношения, региональные и международные проблемы. В рамках визита Путина будет проведена закладка АЭС "Аккую". Трехсторонняя встреча по Сирии с участием президентов РФ, Турции и Ирана пройдет в Анкаре 4 апреля", — говорится в сообщении.
Отмечается, что также планируется двустронняя встреча Эрдогана с президентом Ирана Хасаном Роухани.
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