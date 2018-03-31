Вскоре российская армия окажется в Ливане

Параллельно с процессом взаимной высылки дипломатов из Европы и США с одной стороны, и из России с другой, на ливанской арене происходит ещё одна битва. Это битва вокруг заключения с Москвой соглашения о военном сотрудничестве, которое предоставит российским войскам право использовать ливанские базы и, как следствие, возможность распространить своё влияние в этой стране.

Статья «Джеймстаун Фаундэйшн», опубликованная около месяца назад, спровоцировала западный протест в связи с российским продвижением в Ливане, масштабы которого резко возросли на фоне отравления российского разведчика Сергея Скрипаля в городе Солсбери в Великобритании 4 марта. Напряженность между сторонами приобрела еще один аспект после взаимных процедур высылки дипломатов, которым подверглись десятки европейцев и россиян. Последней их «жертвой» стали 60 американских дипломатов, а также закрытие генконсульства США в Санкт-Петербурге

Спустя две недели после публикации статьи «Джеймстаун Фаундэйшн», а именно в середине этого месяца, американская газета «Крисчен Саенс Монитор» (The Christian Science Monitor) опубликовала расследование журналиста Николаса Бланфорда, раскрывающее новые детали будущего соглашения с Россией, а также сообщающее о западных угрозах о прекращении текущего военного сотрудничества с Соединенными Штатами и Великобританией в случае его подписания.

В соответствии с соглашением Россия обязуется предоставить Ливану оружие на сумму 1 миллиард долларов, которая будет выплачиваться в течение 15 лет и без процентов. Это вызывает сомнения относительно намерений Москвы. Предполагается, что последняя хочет расширить свое военное и политическое влияние в Ливане после Сирии . Соглашение предусматривает проведение совместных учений, более широкое участие в обмене информации в военной сфере, а также в сфере безопасности, и борьбу с терроризмом и пиратством. Срок действия соглашения составляет пять лет. Согласно сведениям на упомянутом выше сайте, он может быть продлён автоматически по меньшей мере один раз.

Бланфорд ссылается на слова европейского дипломата в Бейруте , сказавшего, что Россия видит в Ливане еще одну возможность уменьшить американское влияние с целью обеспечения собственных интересов, тем более что отношения поддержки и сотрудничества с ливанской армией стали фундаментом американского присутствия в этой стране. Согласно статье, подписание соглашения также откроет путь для прекращения отношений между ливанской армией и Вашингтоном.

По словам других дипломатических источников, давших интервью «Аль-Мудун», на прошлой неделе лица, принимающие решения в Бейруте, получили сообщения с предупреждениями о последствиях подписания этого соглашения. В то же время Соединенные Штаты поспешили заявить о своей приверженности поддержке ливанской армии во время визита в Ливан заместителя командующего Центрального командования США (ARCENT) генерала Теренса Дж. МакКенрика. Заявление посольства США, посвященное этому визиту, содержало список, чтобы напомнить ливанской стороне о том, что ей предлагает Вашингтон. «В этом году Соединенные Штаты завершат поставку шести самолетов A-29 Super Tucano, а также 32 боевых бронированных автомобиля Bradley, что составляет лишь часть от 340 миллионов долларов США, выделенных для повышения боеспособности ливанской армии в воздухе, а также ее маневренности на суше», — говорится в заявлении. Как сообщают СМИ, визит генерала завершился во вторник.

Недавние события несколько шокировали заинтересованных круги в западных странах. Они по-прежнему удивлены тем, что вопрос касательно соглашения перешёл на новый этап и Россия начала распространять своё влияние на ливанскую политику. В стране есть политические фигуры, которые больше похожи на лобби, цель которого — добиться быстрого сближения между двумя странами на разных уровнях. Один из них — президент Союза Средиземноморских конфедераций предпринимательства Жак Сарраф, который также является почетным консулом России в Ливане и председателем Ливанско-российского делового совета.

Важно то, что Ливан еще не подписал это соглашение и не решил его судьбу. Независимо от того, будет оно подписано или нет, западный дипломат считает, что стремление к заключению такого договора свидетельствует о намерениях России постепенно расширять своё влияние в Ливане после Сирии.