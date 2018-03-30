В Батумский порт вошли корабли ВМС Турции

Визит в Батумский порт и учения направлены на укрепление оборонного сотрудничества двух стран.

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