В Батумский порт вошли корабли ВМС Турции 

Тбилиси, 30 марта /Синьхуа/ — В рамках запланированных в Черном море военно-морских учений «Морская звезда 2018», в Батумский /Западная Грузия/ порт в пятницу вошли корабли ВМС Турции «TCG Фатих» и «TCG Волкан».
По сообщению посольства Турции в Грузии, 2 апреля они проведут совместные учения вместе с единицами береговой охраны Грузии.
Визит в Батумский порт и учения направлены на укрепление оборонного сотрудничества двух стран.
В церемонии встречи турецких военных кораблей приняли участие мэр г. Батуми Лаша Комахидзе и глава правительства Аджарской автономной республики Зураб Патарадзе. —0—