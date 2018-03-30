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В Батумский порт вошли корабли ВМС Турции
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В Батумский порт вошли корабли ВМС Турции 

ИА Синьхуа 18 минут назад
Тбилиси, 30 марта /Синьхуа/ — В рамках запланированных в Черном море военно-морских учений «Морская звезда 2018», в Батумский /Западная Грузия/ порт в пятницу вошли корабли ВМС Турции «TCG Фатих» и «TCG Волкан».
По сообщению посольства Турции в Грузии, 2 апреля они проведут совместные учения вместе с единицами береговой охраны Грузии.
Визит в Батумский порт и учения направлены на укрепление оборонного сотрудничества двух стран.
В церемонии встречи турецких военных кораблей приняли участие мэр г. Батуми Лаша Комахидзе и глава правительства Аджарской автономной республики Зураб Патарадзе. —0—
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