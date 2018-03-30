Востоковед объяснил резкий ответ Эрдогана Макрону

»В том, что Эрдоган отверг инициативу Макрона, нет ничего удивительного, потому что вся эта операция, которую Турция затеяла в северных районах Сирии , очевидно, направлена против движущегося если не к формальной, то к фактической автономии сирийского Курдистана. Для Эрдогана линия конфронтации с Евросоюзом за последние несколько лет стала ключевым фактором набора политического веса, вступая с прямые конфликты с ключевыми фигурами Евросоюза — сначала с Ангелой Меркель из-за нарушения прав человека в Турции, теперь с Макроном. Вся эта история крутится вокруг вступления Турции в Евросоюз. Эта геополитическая активность Эрдогана очень популярна среди обычных турецких граждан. Выступает консолидирующим фактором для его электората. Если Эрдоган покажет свою готовность идти на поводу у ЕС, то в его понимании это будет расценено ключевыми игроками в регионе, среди которых Россия Саудовская Аравия , как его политическая мягкотелость. Чего он допустить не может, а потому всячески, по крайней мере, на уровне риторики, поддерживать конфронтацию», — сказал востоковед.

Отметим также, что турецкий президент заявил о готовности начать операцию в иракском Курдистане и городе Синджар

Напомним, источники агентства Anadolu 23 марта сообщали, что Эрдоган во время телефонного разговора с Макроном выразил свое возмущение позицией Парижа касательно военной операции Турции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне, которая длится с конца января.