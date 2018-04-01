В Восточной Гуте 128 мирных жителей вышли через гумкоридор за сутки

"Для жителей населенного пункта Дума продолжает работу гуманитарный коридор с пунктом пропуска в районе населенного пункта Мухайям аль-Вафедин. Здесь развернуты все необходимые элементы инфраструктуры для оказания им помощи. Сегодня через этот коридор вышло 128 мирных жителей. Всего с 28 февраля через гуманитарный коридор Думу покинуло 29 тысяч 230 человек", — заявил он на брифинге.

Генерал добавил, что всего с начала действия «гуманитарных пауз» из Восточной Гуты при решающем участии Центра по примирению были выведены 153 тысячи 140 человек.

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