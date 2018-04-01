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В Восточной Гуте 128 мирных жителей вышли через гумкоридор за сутки
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В Восточной Гуте 128 мирных жителей вышли через гумкоридор за сутки 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Михаил Алаеддин
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Более 100 мирных жителей 31 марта через гуманитарный коридор в районе населенного пункта Мухайям аль-Вафедин в Восточной Гуте, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.
"Для жителей населенного пункта Дума продолжает работу гуманитарный коридор с пунктом пропуска в районе населенного пункта Мухайям аль-Вафедин. Здесь развернуты все необходимые элементы инфраструктуры для оказания им помощи. Сегодня через этот коридор вышло 128 мирных жителей. Всего с 28 февраля через гуманитарный коридор Думу покинуло 29 тысяч 230 человек", — заявил он на брифинге.
Генерал добавил, что всего с начала действия «гуманитарных пауз» из Восточной Гуты при решающем участии Центра по примирению были выведены 153 тысячи 140 человек.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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