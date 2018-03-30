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СМИ: шесть силовиков погибли в Турции при нападении членов Рабочей партии Курдистана
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СМИ: шесть силовиков погибли в Турции при нападении членов Рабочей партии Курдистана 

ТАСС 50 минут назад
Фото: Вестник Кавказа
ТАСС, 30 марта. Число турецких силовиков, погибших при нападении активистов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), возросло до шести. Об этом сообщил в пятницу телеканал NTV.
Погибшие являлись сотрудниками местных сил безопасности. Еще три сотрудника, а также четыре военнослужащих получили ранения. Они госпитализированы.
Атака была совершена в сельской местности в провинции Сиирт на востоке страны. Силовики и солдаты отвечали за охрану рабочих, прокладывавших автодорогу близ села Орманарды. Члены РПК открыли по ним огонь из стрелкового оружия. В настоящее время в регионе проводится операция по поиску нападавших.
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 Ещё 2 источника 
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