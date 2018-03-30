WSJ: кронпринц Саудовской Аравии заявил о реальности войны с Ираном через 10 лет

Кронпринц счел признаком слабости обстрел йеменским мятежным движением «Ансар Аллах» (хуситы) баллистическими ракетами саудовской территории. «Они стремятся сделать все возможное перед тем, как сломаются», — сказал он. Вечером в воскресенье ПВО Саудовской Аравии перехватили и уничтожили семь запущенных сторонниками «Ансар Аллах» баллистических ракет, в том числе три в небе над Эр-Риядом. В результате ударов погиб один человек, и двое получили ранения.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.