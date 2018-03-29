Эрдоган подал иск против лидера оппозиции за «публичное оскорбление» 

Судебный иск «за публичное оскорбление» против председателя оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаля Кылычдароглу подал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Выступая 5 января в Стамбуле на съезде своей партии, Кылычдароглу назвал главу государства «карикатурой на диктатора» и обвинил его в попустительстве коррупции. Теперь адвокаты Эрдогана требуют от оппозиционера компенсации морального вреда в размере 100 тысяч турецких лир, что по курсу составляет порядка 40 тысяч долларов.
Юристы считают, что оппозиционный деятель превысил возможные границы критики и допустил публичное оскорбление президента, хотя мог критиковать его, не используя «несправедливые и противозаконные выражения». Это уже не первый процесс против председателя Народно-республиканской партии подобного рода. В сентябре 2015 года суд Анкары обязал Кылычдароглу выплатить 20 тысяч лир за допущенные им ранее оскорбления президента.
Ранее против граждан Турции, в том числе журналистов, власти подали десятки исков по обвинению в оскорблении должностных лиц. В ноябре прошлого года главный редактор турецкой газеты Cumhuriyet Джан Дюндар и глава бюро газеты в Анкаре Эрдем Гюль были арестованы по подозрению в шпионаже за публикацию материала о тайных поставках оружия сирийским боевикам.