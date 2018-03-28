«Патриотизм»

«Пэтриот» (Patriot) в переводе с английского языка значит «патриот». Так называются ракеты, которые Турция покупает у США , в то время как едва ли не каждый день из СМИ и экранов телевизоров доносятся гневные выкрики членов ПСР (Партии справедливости и развития Турции) и их сторонников в адрес США.

Вы спросите, с какой стати наши покупают ракеты, если они ежечасно объявляют США врагом? Вот ответ: в США в последнее время дела складываются непросто. В отношении президента США Дональда Трампа ведется расследование из-за связей с Россией в ходе последних состоявшихся в США выборах, не осталось ни одного высокопоставленного госслужащего, которого он не вышвырнул с работы под лозунгом «сначала Америка».

Поначалу уходили советники, затем министры.

О двух последних произведенных Трампом увольнениях говорилось больше всего. Ведь эти лица играли критически важную роль в формировании американской внешней политики, политики страны в сфере энергетики и обороны. На место уволенного госсекретаря Тиллерсона пришел «ястреб» Помпео, возглавлявший ЦРУ , а на место отправленного в отставку советника по национальной безопасности Макмастера — «самый что ни на есть ястреб» Болтон.

Этих двух вновь пришедших лиц объединяет чувство ненависти к режиму мулл в Иране и желание уничтожить всех политических исламистов, прежде всего «Братьев-мусульман» (запрещена в РФ — прим. ред.). Помпео, будучи конгрессменом, вносил в Конгресс США законопроект с требованием «объявить „Братьев-мусульман“ террористической организацией». Болтон же относительно иранского вопроса говорит: «Иран нужно бомбить, чтобы не позволить ему создать атомную бомбу».

Несмотря на то, что члены ПСР месяцами рьяно настаивают на покупке ракет С-400 у России — хотя на самом деле они и сами не знают, как будут их использовать, — теперь они приобретают «патриотичные» ракеты у Америки, которой управляют эти люди.

Турция против Ирана?

Есть, конечно, и обратная сторона медали.

Чего только не говорили США в адрес руководства ПСР в последние месяцы… На фоне дела Зарраба (Zarrab) они предали огласке коррупционные действия министров ПСР… Объявили в «розыск» охранников самого президента Эрдогана… Почему США, которых обвиняют в применении необъявленного оружейного эмбарго против Анкары , приняли решение продать этих «патриотов» Турции?

Ответ прост: целью номер один для вновь образовавшейся управленческой команды США и прежде всего Трампа будет Иран.

США не располагают в регионе такой серьезной силой, которую можно использовать против Ирана.

В ходе операции ВС Турции в Африне стало понятно, что на самом деле представляют собой силы Партии «Демократический союз» (PYD) / Отрядов народной самообороны (YPG) — сирийского ответвления террористической организации Рабочая партия Курдистана (РПК), — которых США вооружали с лозунгом «мы покончим с ИГИЛ (запрещена в РФ — прим. ред.)».

А военный союз, созданный Вашингтоном с арабами, был смешан с грязью тремя-пятью боевиками, поддерживаемыми Ираном, в Йемене

Следовательно, кроме Турции, с которой Вашингтон может сотрудничать в борьбе против Ирана в регионе, у него почти не осталось альтернатив.

Добавьте к этому политику правительства ПСР, стесненного во внутренней политике и борющегося с экономическим кризисом; оно рассматривает конфликты как стратегию бегства от внутренних проблем.

Конечно, президент Трамп позвонит, Конгресс США одобрит продажу «Пэтриот», с охранников Эрдогана будут сняты обвинения.

А сторонники ПСР, которые объявляли США «врагом», встретят проданных Турции «патриотов» торжественной церемонией…

Мы начали с патриотизма — им же закончим.

В решении, принятом Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) относительно двух задержанных турецких журналистов — Шахина Алпая (Şahin Alpay) и Мехмета Алтана (Mehmet Altan), есть критически важный тезис. Суд подчеркнул, что в отношении тех, кто выражает критику по вопросам, которые государственные власти трактуют как «национальные интересы», не может быть заведено уголовное дело, и эти лица не могут подлежать судебному преследованию за «членство в террористической организации» или «поддержку террористической организации».

Этот тезис станет «примером», станет обязательным к соблюдению требованием не только для этих двух журналистов, обратившихся в ЕСПЧ и добившихся такого решения, но и для всей Турции, для всех турецких граждан, которых задерживают и привлекают к ответственности только за то, что их комментарии для газет и телеканалов в Турции, сообщения в соцсетях или критика, озвучиваемая в общественных местах, не совпадают с «национальной» политикой, очерченной альянсом «ПСР — Партия националистического движения » в рамках сугубо его миропонимания.

Тем же, кто спрашивает: «Будут ли соблюдать решение ЕСПЧ те, кто не соблюдает конституцию?» — я отвечу вопросом на вопрос.

Вы когда-нибудь слышали возглас «эй, ЕСПЧ»? Вы замечали осуждающие сигналы в адрес этой организации или заявления в духе «не признаем, не уважаем»?

За игнорирование решений ЕСПЧ приходится дорого платить.

Это имеет не только политические, но и крупные экономические последствия.