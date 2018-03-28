Охраной порядка в Сирии занялись российские наемники

Сотрудников одной из частных военных компаний (ЧВК), привлеченных для охраны правопорядка, заметили в районе Восточной Гуты в Сирии . Фотографии, на которых они запечатлены, в среду, 28 марта, публикует Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом деятельности террористов.

Как отмечает канал, возможно, попавшие в объективы камер наемники работают на так называемую ЧВК Вагнера. «Вероятно, это первое задокументированное применение данного формирования по прямому назначению, а не в качестве мотопехоты», — добавили авторы Directorate 4.