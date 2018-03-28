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Охраной порядка в Сирии занялись российские наемники
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Охраной порядка в Сирии занялись российские наемники 

Lenta.ru 28 минут назад
Фото: РИА Новости
Сотрудников одной из частных военных компаний (ЧВК), привлеченных для охраны правопорядка, заметили в районе Восточной Гуты в Сирии. Фотографии, на которых они запечатлены, в среду, 28 марта, публикует Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом деятельности террористов.
Как отмечает канал, возможно, попавшие в объективы камер наемники работают на так называемую ЧВК Вагнера. «Вероятно, это первое задокументированное применение данного формирования по прямому назначению, а не в качестве мотопехоты», — добавили авторы Directorate 4.
В начале февраля российские наемники попали под обстрел США и курдов в провинции Дейр-эз-Зор на севере Сирии. Как отмечалось, они принадлежали к группировке ISIS Hunters («Охотники на ИГИЛ»), под вывеской которой действует часть ЧВК Вагнера. При этом данные о погибших россиянах разнились: поступала информация, что жертвами могли стать от 11 до 200 человек. В то же время МИД России предварительно подтвердил гибель пяти граждан страны, но не военнослужащих.
ЧВК Вагнера — частная военная компания Дмитрия Уткина, известного под позывным Вагнер, добровольцы которой, по некоторым сведениям, принимают участие в боевых действиях в Донбассе и Сирии. Сообщалось, что среди наемников есть граждане Украины и России. Предположительно, в настоящее время бойцов отправляют в Южный Судан, где они сражаются на стороне правительства президента Омара аль-Башира.
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