Первый комментарий Анкары по поводу напряженности между Великобританией и Россией

Турция сделала первое заявление по поводу обвинений Великобритании в адрес России в связи с отравлением российского агента Скрипаля в Лондоне и возникшего впоследствии кризиса, который становится все глубже.

Официальный представитель турецкого правительства Бекир Боздаг (Bekir Bozdağ), выступая после заседания Совета министров, отметил следующее.

Кризис, произошедший между Великобританией и Россией, — это дело этих двух стран.

Великобритания сама решает, с какой страной ей поддерживать или не поддерживать отношения. Таким же образом Россия самостоятельно принимает свои решения. Великобритания и Россия — суверенные государства, которые сами формируют свою политику.

Мы не вправе говорить: «Почему Великобритания приняла такое решение?»

В данный момент между Турцией и Россией добрые и благоприятные отношения. В настоящее время Турция не планирует принимать какое-либо решение против России. Потому что Турция — тоже независимое и суверенное государство, которое само формирует свою политику.

Комментарии читателей:

mustafa: Самое правильное решение, браво.

misafir: России, на мой взгляд, сейчас самое время, никого не слушая, развивать Евразийский Союз . Создать единую валюту и перейти на нее — по-моему, это лучшая альтернатива. Тогда этот кризис тоже станет благоприятной возможностью.

istanbul 57: Значит, мы не зависим от королевской семьи. Хороший ответ.

tc….. : Правильное решение, Россия помогла нам в Африне. У всех свои дела.

Şahin gözü: Конечно, Россия — наш сосед. Нам нужно поддерживать тесные отношения. Я не говорю, что русским нужно доверять, но давайте будем благоразумными.

vatansever: А мы, похоже, волнуемся.

Китаем. Batmanlı: За всеми смутными делами стоит Запад. Турция с осознанием этого факта должна быть беспристрастной и не слишком явно развивать отношения с Россией, Ираном

türk…: Постепенно начинают проясняться фланги третьей мировой. Америка, Британия, Европа, вам скоро конец.

Isa: Слава Аллаху, и британцев вроде поддержали, и Россию, нашего союзника, не обидели. Молодцы, поздравляю.

…: Это политика. Если ты страна, соединяющая два материка, ты должна проводить политику баланса.

…: Теперь вы Россию выбрали в союзники? Вы не знаете, сколько крови они проливают на мусульманских землях, что они сделали Османской империи? А еще говорите: «Слава Аллаху».

serhat: Я как турок на стороне России.

Dervaz: Да конечно, нам-то что? Зачем из-за какого-то агента, который служил и нашим, и вашим, портить отношения с Россией?

ahmed: Не спеши, правительство… Если нам придется выбирать между Великобританией и Россией, наша позиция однозначно должна быть на стороне русских.

Vahid: Нам-то что. От нас далеко. Пусть хоть съедят друг друга.

Gerçeğin Sesi: Не нужно много говорить на эту тему. Даже воюя друг с другом, христиане продолжают применять насилие к мусульманам.

M. Aslan: То есть Турция занимает нейтральную позицию. У нее хорошие отношения с обеими странами, и она не хочет их портить.

uğur: У британцев бытует выражение: у страны нет вечных друзей, есть вечные интересы. Вот и нам нужно делать то, что отвечает нашим интересам...Aysen: Великобритания — извечный враг ислама и турок.

Rusya: Россия — наш партнер, и неуважение к ней — все равно что неуважение к нам. Британия перешла границы дозволенного.