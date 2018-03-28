Первый комментарий Анкары по поводу напряженности между Великобританией и Россией 

Турция сделала первое заявление по поводу обвинений Великобритании в адрес России в связи с отравлением российского агента Скрипаля в Лондоне и возникшего впоследствии кризиса, который становится все глубже.
Официальный представитель турецкого правительства Бекир Боздаг (Bekir Bozdağ), выступая после заседания Совета министров, отметил следующее.
Кризис, произошедший между Великобританией и Россией, — это дело этих двух стран.
Великобритания сама решает, с какой страной ей поддерживать или не поддерживать отношения. Таким же образом Россия самостоятельно принимает свои решения. Великобритания и Россия — суверенные государства, которые сами формируют свою политику.
Мы не вправе говорить: «Почему Великобритания приняла такое решение?»
В данный момент между Турцией и Россией добрые и благоприятные отношения. В настоящее время Турция не планирует принимать какое-либо решение против России. Потому что Турция — тоже независимое и суверенное государство, которое само формирует свою политику.
Комментарии читателей:
mustafa: Самое правильное решение, браво.
misafir: России, на мой взгляд, сейчас самое время, никого не слушая, развивать Евразийский Союз. Создать единую валюту и перейти на нее — по-моему, это лучшая альтернатива. Тогда этот кризис тоже станет благоприятной возможностью.
istanbul 57: Значит, мы не зависим от королевской семьи. Хороший ответ.
tc….. : Правильное решение, Россия помогла нам в Африне. У всех свои дела.
Şahin gözü: Конечно, Россия — наш сосед. Нам нужно поддерживать тесные отношения. Я не говорю, что русским нужно доверять, но давайте будем благоразумными.
vatansever: А мы, похоже, волнуемся.
Batmanlı: За всеми смутными делами стоит Запад. Турция с осознанием этого факта должна быть беспристрастной и не слишком явно развивать отношения с Россией, Ираном и Китаем.
türk…: Постепенно начинают проясняться фланги третьей мировой. Америка, Британия, Европа, вам скоро конец.
Isa: Слава Аллаху, и британцев вроде поддержали, и Россию, нашего союзника, не обидели. Молодцы, поздравляю.
…: Это политика. Если ты страна, соединяющая два материка, ты должна проводить политику баланса.
…: Теперь вы Россию выбрали в союзники? Вы не знаете, сколько крови они проливают на мусульманских землях, что они сделали Османской империи? А еще говорите: «Слава Аллаху».
serhat: Я как турок на стороне России.
Dervaz: Да конечно, нам-то что? Зачем из-за какого-то агента, который служил и нашим, и вашим, портить отношения с Россией?
ahmed: Не спеши, правительство… Если нам придется выбирать между Великобританией и Россией, наша позиция однозначно должна быть на стороне русских.
Vahid: Нам-то что. От нас далеко. Пусть хоть съедят друг друга.
Gerçeğin Sesi: Не нужно много говорить на эту тему. Даже воюя друг с другом, христиане продолжают применять насилие к мусульманам.
M. Aslan: То есть Турция занимает нейтральную позицию. У нее хорошие отношения с обеими странами, и она не хочет их портить.
uğur: У британцев бытует выражение: у страны нет вечных друзей, есть вечные интересы. Вот и нам нужно делать то, что отвечает нашим интересам...Aysen: Великобритания — извечный враг ислама и турок.
Rusya: Россия — наш партнер, и неуважение к ней — все равно что неуважение к нам. Британия перешла границы дозволенного.