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Восточная Гута практически очищена от террористов
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Лавров: Восточная Гута практически полностью очищена от террористов 

ТВ Центр 27 минут назад
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что сирийская Восточная Гута практически полностью очищена от террористов. Об этом сообщает "Интерфакс".
"В результате завершающейся контртеррористической операции в Восточной Гуте этот пригород сирийской столицы практически полностью очищен от террористических и экстремистских элементов", — сказал Лавров.
По словам министра, в настоящее время большая часть боевиков эвакуирована из пригорода Дамаска, там идет восстановление мирной жизни. Лавров также подчеркнул, что под контроль сирийских правительственных войск перешло около 90% территории Восточной Гуты.
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 Ещё 29 источников 
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