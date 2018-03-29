Восточная Гута практически очищена от террористов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что сирийская Восточная Гута практически полностью очищена от террористов. Об этом сообщает "Интерфакс".
"В результате завершающейся контртеррористической операции в Восточной Гуте этот пригород сирийской столицы практически полностью очищен от террористических и экстремистских элементов", — сказал Лавров.
По словам министра, в настоящее время большая часть боевиков эвакуирована из пригорода Дамаска, там идет восстановление мирной жизни. Лавров также подчеркнул, что под контроль сирийских правительственных войск перешло около 90% территории Восточной Гуты.