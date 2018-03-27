«Военторг» открыл магазин на российской военно-морской базе в Тартусе

"Буквально две недели назад по просьбе командования мы организовали в Тартусе торговлю, там открылся один магазин. Люди, которые воюют, должны быть обеспечены. Торгуем за рубли", — сказал Павлов журналистам.

По его словам, сотрудники «Военторга» хотят ехать работать в Сирию , проводится даже конкурс. При этом основную деятельность предприятие ведет на авиабазе Хмеймим.

"Самое главное, чтобы там цены были не выше, чем в московском магазине «Военторг-Пятерочка». У нас там магазин, два кафе, парикмахерская. Вдобавок к этому по госконтракту мы кормим и обстирываем там всех военнослужащих. У них усиленное питание по госконтракту", — добавил Павлов.

Кроме того, любой военнослужащий может купить в «Военторге» по записи любую вещь, которую привезут очередным рейсом.

"У нас там есть выездная торговля, мы объезжаем боевые посты, чтобы там люди могли купить то, что им требуется", — отметил глава «Военторга».

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