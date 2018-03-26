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Жители Западной Ракки подняли вооруженное восстание против бойцов СДС
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Жители Западной Ракки подняли вооруженное восстание против бойцов СДС 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Жители Западной Ракки подняли вооруженное восстание против бойцов «Сирийских демократических сил», поддерживаемых США, сообщает информационное агентство Fars.
"В понедельник источники на местах сообщили, что большое число людей, проживающих в Западной Ракке, подняли восстание против поддерживаемых США бойцов «Сирийских демократических сил». Сообщается о вооруженных столкновениях", — говорится в сообщении.
Источники сообщили агентству, что в воскресенье жители населенного пункта Аль-Мансурех и близлежащих районов в Западной Ракке вступили в столкновения с бойцами СДС, мирные жители подожгли несколько курдских баз. Несколько человек с обеих сторон получили ранения.
Отмечается, что столкновения произошли после того, как силы курдов задержали лидера племени Бу Кхамис шейха Башира Хамдана аль-Хасмара.
Также в воскресенье стало известно, что СДС, столкнувшись с острой нехваткой ресурсов, начали заставлять мирных жителей Ракки возмещать им расходы за войну с турецкой армией в Африне. По данным Fars, местные жители сообщили, что гражданская администрация СДС потребовала от каждой семьи города Табаках в Ракке 500 сирийских лир. Добавляется, что курдские боевики установили такие же правила в лагере Тавихинех в Западной Ракке, угрожая изгнать семьи, которые отказываются «покрыть военные расходы».
Кроме того, по информации Fars, курдские боевики разбирают самолеты на авиабазе аль-Табка и продают их по частям неизвестным лицам, пытаясь покрыть расходы на войну в Африне.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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