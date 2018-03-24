Российские и сирийские депутаты передали гумпомощь жителям Восточной Гуты

По словам руководителя группы по связям с парламентом Сирии Дмитрия Саблина, ситуация в Восточной Гуте — главное, что сейчас волнует сирийцев.

"Сегодня террористы обстреляли детей, игравших в футбол. Погиб ребёнок, другие ранены. Вчера мины падали рядом с парламентом, где мы проводили встречу. Люди не могут жить под постоянным дамокловым мечом, этот террористический гнойник, пропитываемый иностранными спонсорами, нужно очистить", — рассказал Саблин РИА Новости после встречи с вышедшими из Восточной Гуты гражданами.

Депутат Народного Совета Сирии Усама Мустафа в свою очередь поблагодарил Россию за поддержку в критический момент и отметил, что дети Восточной Гуты все эти годы не имели возможности учиться, жили впроголодь, и Сирия будет делать все, чтобы обеспечить им нормальную жизнь.

В ходе совместной с депутатами парламента Сирии гуманитарной акции беженцам, размещенным в лагере Харджала, были переданы продовольственные наборы. В лагере находятся и проживают 25 тысяч человек, вышедших из поселений Кафр-Батна и Думы

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