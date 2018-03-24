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Российские и сирийские депутаты передали гумпомощь жителям Восточной Гуты
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Российские и сирийские депутаты передали гумпомощь жителям Восточной Гуты 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
ДАМАСК, 24 мар — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Депутаты из России вместе с сирийскими коллегами провели гуманитарную акцию, передав жителям Восточной Гуты гуманитарную помощь во время визита в лагерь перемещенных лиц под Дамаском.
По словам руководителя группы по связям с парламентом Сирии Дмитрия Саблина, ситуация в Восточной Гуте — главное, что сейчас волнует сирийцев.
"Сегодня террористы обстреляли детей, игравших в футбол. Погиб ребёнок, другие ранены. Вчера мины падали рядом с парламентом, где мы проводили встречу. Люди не могут жить под постоянным дамокловым мечом, этот террористический гнойник, пропитываемый иностранными спонсорами, нужно очистить", — рассказал Саблин РИА Новости после встречи с вышедшими из Восточной Гуты гражданами.
Депутат Народного Совета Сирии Усама Мустафа в свою очередь поблагодарил Россию за поддержку в критический момент и отметил, что дети Восточной Гуты все эти годы не имели возможности учиться, жили впроголодь, и Сирия будет делать все, чтобы обеспечить им нормальную жизнь.
В ходе совместной с депутатами парламента Сирии гуманитарной акции беженцам, размещенным в лагере Харджала, были переданы продовольственные наборы. В лагере находятся и проживают 25 тысяч человек, вышедших из поселений Кафр-Батна и Думы.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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