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Герасимов подтвердил готовность России к войне, считает военный эксперт
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Герасимов подтвердил готовность России к войне, считает военный эксперт 

РИА Новости 49 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Заявления начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ — первого заместителя министра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова свидетельствуют о реальной готовности ВС России к ведению многосредных боевых действий — на земле, море, в воздухе, космосе и киберпространстве, в том числе с использованием робототехнических комплексов, считает ведущий российский военный эксперт главный редактор журнала «Арсенал Отечества» полковник Виктор Мураховский.
Герасимов, выступая в субботу на конференции в Военной академии Генштаба ВС РФ, заявил, что основными особенностями конфликтов будущего будет использование робототехнических комплексов, информационной сферы и космических средств.
"Эту тенденцию Генеральный штаб и Министерство обороны РФ давно отслеживают, и не только отслеживают. Из выступления генерала армии Герасимова следует, что Вооруженные силы России готовы к ведению боевых действий во всех средах, включая киберпространство, информационное пространство, космос и так далее", — заявил РИА Новости в субботу Мураховский.
По его мнению, «тезисы Герасимова опираются не на воздух, а на созданные структуры, конкретные образцы вооружения и военной техники, на отработанную, скажем так, систему ведения операций и боевых действий».
"Я напомню, что созданы отдельное управление по развитию робототехнических средств; отдельное главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России; отдельная структура, которая занимается беспилотными летательными аппаратами", — сказал военный аналитик.
Он добавил, что в 2017 году начальник Генштаба уже говорил о сформировании войск информационных операций; специальных структур, которые занимаются подготовкой данных для ударных средств; развертывании единой космической системы и системы освещения обстановки в Арктике, включая надводную и подводную.
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