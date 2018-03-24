Ещё
Российское Минобороны опубликовало видео выхода боевиков из Харасты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"ЦРУ готовило переворот в России"
"ЦРУ готовило переворот в России"

Российское Минобороны опубликовало видео выхода боевиков из Харасты 

РИА Новости 57 минут назад
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видео выхода боевиков и членов их семей из населенного пункта Хараста в Восточной Гуте.
На видеозаписи продолжительностью 5 минут 43 секунды показаны автобусы, выезжающие из населенного пункта в сопровождении машин с символикой Сирийского Арабского Красного Полумесяца.
Ранее российское военное ведомство сообщило, что из сирийского города Хараста в провинцию Идлиб вывезены почти пять тысяч боевиков и членов их семей. Также в Минобороны рассказали об открытии еще одного пункта пропуска для вывода боевиков из Восточной Гуты в населенном пункте Арбил.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
РИА Новости: последние новости
В Минобороны рассказали о стратегии стран-противников в Сирии СПЧ ООН принял предложенную Арменией резолюцию по предотвращению геноцида Члены правительства Сирии приедут в Крым на экономический форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«ЦРУ готовило переворот в России»161
России объявили дипломатическую войну1725
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину451
Новейший российский БТР нырнул под воду и всплыл
Савченко завербована Россией? Ответ Кремля56
Видео
01:00
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину
Происшествия В мире
00:14
Новейший российский БТР нырнул под воду и всплыл
Оружие Армия
00:56
«What is going on»: Басков против Оззи Осборна
Шоу-бизнес Другое
06:11
Названы сроки реализации новой программы Путина
Политика
05:03
Савченко завербована Россией? Ответ Кремля
Политика Украина
03:49
Металл преткновения: Россия вступила в битву с США
Экономика Статьи
04:27
Надежды нет. Почему Савченко стала врагом Украины
Украина В мире
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
02:06
Песков высказался о письме Скрипаля Путину
Политика В мире
01:38
«Очень серьёзный шаг»: Трампу рекомендуют наказать РФ
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение