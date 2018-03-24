Российское Минобороны опубликовало видео выхода боевиков из Харасты

На видеозаписи продолжительностью 5 минут 43 секунды показаны автобусы, выезжающие из населенного пункта в сопровождении машин с символикой Сирийского Арабского Красного Полумесяца.

Ранее российское военное ведомство сообщило, что из сирийского города Хараста в провинцию Идлиб вывезены почти пять тысяч боевиков и членов их семей. Также в Минобороны рассказали об открытии еще одного пункта пропуска для вывода боевиков из Восточной Гуты в населенном пункте Арбил