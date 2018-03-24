Российское Минобороны опубликовало видео выхода боевиков из Харасты 

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видео выхода боевиков и членов их семей из населенного пункта Хараста в Восточной Гуте.
На видеозаписи продолжительностью 5 минут 43 секунды показаны автобусы, выезжающие из населенного пункта в сопровождении машин с символикой Сирийского Арабского Красного Полумесяца.
Ранее российское военное ведомство сообщило, что из сирийского города Хараста в провинцию Идлиб вывезены почти пять тысяч боевиков и членов их семей. Также в Минобороны рассказали об открытии еще одного пункта пропуска для вывода боевиков из Восточной Гуты в населенном пункте Арбил.
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