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Президент США запретил трансгендерам служить в армии
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Президент США запретил трансгендерам служить в армии 

Российская Газета 1 час назад
Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, запрещающий службу в армии трансгендерам. Согласно документу, речь идет о людях, страдающим «гендерной дисфорией», которым требуется врачебная помощь, в том числе операции и лекарства.
Трансгендеры, по мнению американских властей, могут создать «риск для эффективности военных». Между тем «при определенных обстоятельствах», могут быть совершены уступки, передает РИА Новости.
Пентагон снял запрет на службу в армии США трансгендеров в августе 2016 года. Через год Дональд Трамп подписал распоряжение, запрещающее Пентагону привлекать в свои ряды транссексуалов — лиц, перенесших операцию по смене пола.
В армии Соединенных Штатов в настоящее время служат от 1,3 тысячи до шести тысяч трансгендеров.
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