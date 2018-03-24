Президент США запретил трансгендерам служить в армии

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, запрещающий службу в армии трансгендерам. Согласно документу, речь идет о людях, страдающим «гендерной дисфорией», которым требуется врачебная помощь, в том числе операции и лекарства.

Трансгендеры, по мнению американских властей, могут создать «риск для эффективности военных». Между тем «при определенных обстоятельствах», могут быть совершены уступки, передает РИА Новости

Пентагон снял запрет на службу в армии США трансгендеров в августе 2016 года. Через год Дональд Трамп подписал распоряжение, запрещающее Пентагону привлекать в свои ряды транссексуалов — лиц, перенесших операцию по смене пола.

В армии Соединенных Штатов в настоящее время служат от 1,3 тысячи до шести тысяч трансгендеров.