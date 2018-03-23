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Генсек ООН надеется на конструктивные отношения с новым советником Трампа
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Генсек ООН надеется на конструктивные отношения с новым советником Трампа 

РИА Новости 1 час назад
ООН, 23 мар — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш рассчитывает выстроить конструктивные отношения с новым советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.
В 2005-2006 годах Болтон был постоянным представителем США при ООН — организации, к которой он в целом относился резко отрицательно. По его словам, «нет никакого ООН», а все страны должны идти за «настоящим лидером» в лице США.
"Генеральный секретарь установил очень конструктивные и позитивные отношения с генералом, советником по национальной безопасности Гербертом Макмастером, и рассчитывает на продолжение этих отношений с послом Болтоном", — сказал официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.
Ранее в марте Макмастер во время визита в Нью-Йорк встречался с Антониу Гутеррешем.
Джон Болтон займет новый пост 9 апреля и станет уже третьим по счету советником по национальной безопасности за 15 месяцев президентства Трампа. Болтон имеет репутацию «ястреба» и бескомпромиссного консерватора, одного из организаторов войны в Ираке и сторонника жесткой линии в отношении КНДР и Ирана.
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