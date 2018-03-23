Генсек ООН надеется на конструктивные отношения с новым советником Трампа

В 2005-2006 годах Болтон был постоянным представителем США при ООН — организации, к которой он в целом относился резко отрицательно. По его словам, «нет никакого ООН», а все страны должны идти за «настоящим лидером» в лице США.

"Генеральный секретарь установил очень конструктивные и позитивные отношения с генералом, советником по национальной безопасности Гербертом Макмастером , и рассчитывает на продолжение этих отношений с послом Болтоном", — сказал официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик

Ранее в марте Макмастер во время визита в Нью-Йорк встречался с Антониу Гутеррешем.