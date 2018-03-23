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Террорист из французского супермаркета отомстил за «своих братьев в Сирии»
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Террорист из французского супермаркета отомстил за «своих братьев в Сирии» 

Вести.Ru 50 минут назад
За «своих братьев в Сирии» пытался отомстить террорист, захвативший заложников в супермаркете во французском Требе. Также злоумышленник выкрикивал «Аллах акбар». При нападении три человека погибли, более десятка получили ранения. Террорист по одним данным убит полицией при освобождении заложников, а по другим — жив.
Он был известен полиции. Это марокканец. При захвате заложников в магазине от потребовал освобождения участника парижских терактов 13 ноября 2015 года Салаха Абдеслама, сообщает ТАСС. Салам Абдеслам — французский гражданин, стал известен в первую очередь как один из главных организаторов террористических атак в Париже 13 ноября 2015 года, когда были убиты 130 человек.
Утром 23 марта выходец из Марокко обстрелял полицейских в городе Каркасон. Один из полицейских был ранен в плечо. Затем преступник на машине направился в находящийся поблизости Треб. Известно, что белый Opel он забрал у автомобилиста, которого убил выстрелом в голову. В супермаркете он убил еще двух человек, а затем захватил посетителей и удерживал их в заложниках.
Как теракт квалифицировал происходящее в Требе премьер-министр Франции Эдуар Филипп. Антитеррористический спецназ жандармерии попытался начать переговоры в преступником. По неофициальным данным, перед штурмом захватчик террористов остался один — работники магазина и его посетители сумели самостоятельно покинуть помещения, рассказал официальный представитель МВД Франции Франк Ланувель.
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