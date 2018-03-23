Видео: Саудовский F-15 подбили советской ракетой в Йемене

В интернете появилось очередное видео уничтожения в Йемене самолета F-15 армии Саудовской Аравии . Ролик и дополнительную информацию опубликовал специализированный портал imp-navigator.livejournal.com.

"Наличие новой ракеты ПВО представляет серьезную прямую угрозу воздушной навигации и оказанию чрезвычайной и гуманитарной помощи", — говорится в сообщении саудовских военных. Согласно данным блога, саудовский F-15 был подбит советской ракетой "воздух-воздух" Р-27, запущенной со сделанной в Йемене наземной пусковой установки, над провинцией Саада. В свою очередь представители Саудовской Аравии утверждают, что самолет получил повреждения, но смог вернуться на свою авиабазу. Однако саудовских военных насторожил факт применения "неизвестной" ракеты, которой ранее не было в арсенале повстанцев-хуситов.

Отметим, что советская управляемая ракета Р-27 класса "воздух-воздух" обеспечивает перехват самолетов и беспилотников в дальнем и ближнем воздушном бою, а также крылатых ракет в диапазоне высот от 20 метров до 25 километров при скорости целей до 3500 километров в час.