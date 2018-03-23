Сирия обвинила Израиль в похищении ценных артефактов из синагоги, основанной пророком Илией

В официальной жалобе посол Сирии в ООН Башар Джафари обвинил обе страны в сотрудничестве с террористическими группировками по вывозу ценных предметов из синагоги Джобар, построенной около 2000 лет назад, сообщает

The Jerusalem Post

" [Мое] правительство хотело бы передать весьма достоверные разведданные о том, что террористические группы, действующие в районе Джобара, недалеко от Дамаска, сотрудничали с турецкой и израильской разведкой, чтобы похитить артефакты и рукописи из древней синагоги", — говорится в письме Джафари.

Далее сирийский посол написал, что похищенное было вывезено контрабандным путем через местных и иностранных посредников в Стамбул . Там эксперты по древностям подтвердили, что артефакты являются чрезвычайно ценными антикварными предметами. Впоследствии их, по словам Джафари, незаконно вывезли в Нью-Йорк

Посол Израиля в ООН Данни Данон назвал жалобу отвлекающим маневром, цель которого — отвлечь внимание мировой общественности от гражданской войны в Сирии, в ходе которой погибло уже более 500 тысяч человек. «Это еще одна попытка сирийского режима отвлечь внимание от зверств, которые он совершает в отношении собственного народа», — заявил Данон. Он отметил, что, «пока Башар Асад безжалостно убивает женщин и детей, Израиль продолжает оказывать гуманитарную помощь раненым и перемещенным сирийцам, которые прибывают к нашим границам».

В мае 2014 года синагога Элиягу а-Нави в Джобаре была практически полностью разрушена в результате ожесточенного боя между сирийской армией и повстанческими группировками в этом районе.

Как сообщало издание

The Daily Beast, тогда члены еврейской общины пытались вынести из нее драгоценные предметы иудейского культа. Израильские власти старались зайти внутрь и восстановить полуразрушенные артефакты, но им не дали этого сделать боевики. По словам местных чиновников, синагогу в итоге разграбили, но никакого расследования не проводилось. Еще в 2013 году неоднократно появлялись сообщения об осквернении и разграблении Элиягу а-Нави.

Считается, что древнейшая сирийская синагога была основана пророком Илией над пещерой, в которой, по мнению историков и богословов, мог жить он сам. Она упоминается в Талмуде и на протяжении многих веков была центром еврейской общины Дамаска.