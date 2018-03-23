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В Ираке реанимировали смертоносную «Ящерицу»
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В Ираке реанимировали смертоносную «Ящерицу» 

Российская Газета 38 минут назад
Фото: Facebook
Об этом можно судить по последним опубликованным фотографиям, на которых представлена целая выставка "реанимированных" машин. Речь идет об основных боевых и средних танках Т-72М1 и Тип 59, боевых машинах пехоты БМП-1. В строй также возвращены самоходные гаубицы M109A5 американского производства.
Кроме того, замечена 30-мм колесная зенитная самоходная установка чехословацкого производства Praga PLDvK vz. 53/59 Jesterka ("Ящерица").
Эта бронемашина была разработана в 50-е годы и активно поставлялась на экспорт. В составе иракской армии принимала участие в долгой и кровопролитной войне с Ираном. ЗСУ применялась как по воздушным, так и по наземным и морским целям.
После поражение в войне с США "Ящерицы" долгое время ржавели на свалках военной техники. Однако тяжелые потери, понесенные в боях с террористами запрещенной в России группировки "ИГ", вынудили иракское командование предпринять меры по созданию эффективной ремонтной базы.
В результате в войска стали получать в свое распоряжение бронемашины, которые достались в наследство от армии Саддама Хусейна. Среди них были и Praga PLDvK vz. 53/59. Эти ЗСУ ценятся за высокую огневую мощь — две пушки со скорострельностью до 150 выстрелов в минуту на один ствол могут поражать цели на дальности до 2000 м.
Начальная скорость снаряда — 1000 м/с. Боекомплект — 400 выстрелов. Вес установки — 10 300 кг.
В настоящее время эти самоходки используются в самом элитном соединении иракской армии — 9-й бронетанковой дивизии, которую еще называют "золотой".
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