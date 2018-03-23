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10 повстанцев ликвидированы в ходе авиаудара сил коалиции в Йемене
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10 повстанцев ликвидированы в ходе авиаудара сил коалиции в Йемене 

ИА Синьхуа 1 час назад
Аден /Йемен/, 22 марта /Синьхуа/ — Коалиция во главе с Саудовской Аравией ликвидировала по меньшей мере десять хоуситов и еще 17 получили ранения в результате сегодняших авиаударов по позициям отрядов укрепления хосуитов недалеко от провинции Лахдж на юге Йемена. Об этом сообщил военный источник корр. Синьхуа.
Истребители коалиции совершили около пяти авиаударов по отрядам, поддерживающим хоуситов, в районе Хойми недалеко от провинции Лахдж, сообщил источник на условии анонимности.
"Авиаудары были совершено точно по автоколонне отрядов укрепления, отправленных из соседней провинции Таиз, для атаки проправительственных сил в Лахдже", — сказал он.
Источник добавил, что отряды укрепления должны были добраться до окраин Лахджа, но были обстрелены и потеряли около трех транспортных средств. —0—
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