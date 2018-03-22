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Появились данные об авиаударе по Дамаску
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Появились данные об авиаударе по Дамаску 

Деловая газета «Взгляд» 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Дамаск якобы подвергся дружественному авиаудару, источники винят российские ВКС. Официально информация никак не подтверждается.
Как сообщает Telegram-канал WarJournal, предположительно, удар наносился ВКС России, хотя «проправительственные СМИ поспешили обвинить боевиков в обстреле мирных кварталов».
По предварительным данным, погибли четыре человека, еще 10 ранены.
Другие подробности не собщаются.
Во вторник, 20 марта, сообщалось, что террористы из Восточный Гуты обстреляли Дамаск и его окрестности, в результате чего погибли 37 человек.
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