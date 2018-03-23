Глава Адыгеи принял президента Дамасского университета

Адыгея и Сирия в рамках укрепления российско-сирийских отношений будут развивать сотрудничество в научно-образовательной сфере.

Об этом шла речь сегодня в ходе рабочей встречи главы РА Мурата Кумпилова с профессором Мухаммадом Махером Кабакиби — президентом Дамасского университета, который является старейшим в мире и вторым по величине университетом после Каирского.

В диалоге приняли участие помощник начальника Министерства религии САР Саид Мадиан, заместитель начальника управления международных связей АГУ Джаркас Гияс, а также министр образования и науки РА Анзаур Керашев , ректор Адыгейского госуниверситета Рашид Хунагов.

Гости из Сирии прибыли в Адыгею для пролонгации подписанного в 2012 году договора о сотрудничестве между Адыгейским государственным университетом и Дамасским университетом.

«История взаимоотношений наших стран имеет глубокие корни. Последние события показали, как Россия относится к Сирии не на словах, а на деле. У Адыгеи к Сирии особое отношение, в вашей стране проживает много этнических адыгов. Мы готовы к дальнейшему сотрудничеству во всех сферах деятельности, в науке, культуре, экономике», — отметил Мурат Кумпилов.

Президент Дамасского университета поблагодарил главу республики за прием, обратив внимание на большой потенциал в развитии сотрудничества.

«Я уже побывал в Адыгейском госуниверситете и приятно удивлен уровнем правительственной поддержки в создании условий для проведения научно-исследовательской деятельности. Дамасский университет, несмотря на политическую обстановку, сохраняет все образовательные процессы. У нас на 42 факультетах обучается 270 тыс. студентов, работает около 10 тыс. сотрудников. Мы не прекращали работу и готовы к продолжению сотрудничества с Адыгеей», — отметил Мухаммад Махер Кабакиби.

Профессор также заявил о намерении активизировать совместную деятельность и в ближайшее время начать практическое воплощение в жизнь достигнутых договоренностей. По его словам, сирийская сторона крайне заинтересована в сотрудничестве между двумя университетами в области науки и образования, готова к обмену студентами и преподавателями, совместным исследованиям в самых разных областях.

В дополнение к предыдущим договоренностям обозначены новые направления сотрудничества российского вуза с главным сирийским университетом. В частности, в рамках российской государственной программы АГУ откроет на базе Дамасского университета Центр продвижения русского языка. Еще одно направление — использование опыта Адыгеи для развития олимпиадного движения в области математики в Дамасском университете.

Для реализации договоренностей планируется ответный визит ректора АГУ в Дамаск , приглашен и Народный писатель Адыгеи Исхак Машбаш для встречи с писателями Сирии.

Глава Адыгеи поддержал новые инициативы в сфере научно-образовательного сотрудничества с сирийскими учеными и пообещал содействие в их реализации.