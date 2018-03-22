Ямальские полицейские пресекли попытки двух жителей округа примкнуть к ИГИЛ

Совместно с ФСБ полиция Ямала пресекла попытки выезда в Сирию для участия в террористической организации двух жителей округа — из городов Муравленко и Новый Уренгой. Арестованы лица, причастные к их вовлечению в террористическую деятельность.

Как сообщил глава УМВД России по ЯНАО Александр Удовенко , возбуждено три уголовных дела о преступлениях, связанных с участием бывших жителей округа в незаконных вооруженных формированиях, выявлено 34 административных правонарушения экстремистской направленности.

Полиция провела свыше двух тысяч рейдов по выявлению нарушений миграционного законодательства. В результате за незаконную трудовую деятельность привлечено к ответственности 320 иностранцев, за пределы Российской Федерации выдворено 264.