В летний период из Екатеринбурга в Турцию ежедневно будет выполняться по шесть рейсов

Этим летом из аэропорта Кольцово Екатеринбурге будут выполняться до шести рейсов в день в Турцию , сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу авиаузла. Таким образом Турция станет самым массовым заграничным направлением из уральской столицы. Стамбул, Даламан и «Полеты на данном направлении из Екатеринбурга будут осуществлять сразу десять авиакомпаний по четырем маршрутам — Анталья Газипаша . Также обращает на себя внимание расширение географии полетов в Италию до четырех городов — Рим Болонья , Катания и Римини», — отметили в пресс-службе. Черногорию, Болгарию, Испанию, Чехию, Тунис, ОАЭ, Китай, Грузию, Армению, Израиль, Пассажиры Кольцово также смогут напрямую улететь на Кипр , в Грецию Таиланд и другие страны. Что касается российских курортов, в Сочи запланировано до пяти рейсов в день из Екатеринбурга, в Анапу — до двух рейсов ежедневно. «Всего на данный момент из Екатеринбурга запланировано выполнение рейсов по более чем по 100 направлениям, из которых более 50 международные. Полеты по ним будут выполнять 46 авиакомпаний», — добавили в Кольцово.