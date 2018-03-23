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В летний период из Екатеринбурга в Турцию ежедневно будет выполняться по шесть рейсов
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В летний период из Екатеринбурга в Турцию ежедневно будет выполняться по шесть рейсов 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: РИА "Новый День"
Этим летом из аэропорта Кольцово в Екатеринбурге будут выполняться до шести рейсов в день в Турцию, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу авиаузла.
Таким образом Турция станет самым массовым заграничным направлением из уральской столицы.
«Полеты на данном направлении из Екатеринбурга будут осуществлять сразу десять авиакомпаний по четырем маршрутам — Анталья, Стамбул, Даламан и Газипаша. Также обращает на себя внимание расширение географии полетов в Италию до четырех городов — Рим, Болонья, Катания и Римини», — отметили в пресс-службе.
Пассажиры Кольцово также смогут напрямую улететь на Кипр, в Грецию, Черногорию, Болгарию, Испанию, Чехию, Тунис, ОАЭ, Китай, Грузию, Армению, Израиль, Таиланд и другие страны.
Что касается российских курортов, в Сочи запланировано до пяти рейсов в день из Екатеринбурга, в Анапу — до двух рейсов ежедневно.
«Всего на данный момент из Екатеринбурга запланировано выполнение рейсов по более чем по 100 направлениям, из которых более 50 международные. Полеты по ним будут выполнять 46 авиакомпаний», — добавили в Кольцово.
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 Ещё 4 источника 
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