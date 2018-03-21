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Минобороны РФ: боевики в Восточной Гуте творят произвол в отношении мирных жителей
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Минобороны РФ: боевики в Восточной Гуте творят произвол в отношении мирных жителей 

ТАСС 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Действующие в Восточной Гуте боевики нарушают режим перемирия и творят произвол в отношении мирных жителей, сообщил в среду начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.
"Наиболее напряженной остается обстановка в зоне деэскалации «Восточная Гута». Действующие здесь радикальные группировки нарушают режим прекращения огня и творят произвол в отношении мирных жителей", — сказал Евтушенко.
По его словам, несмотря на установление на всей территории страны 30-дневного режима прекращения боевых действий, совместный российско-иранско-турецкий Координационный центр в течение суток продолжал фиксировать случаи нарушений в провинциях Алеппо, Латакия, Дамаск и Дераа.
Гуманитарные паузы
"Всего с начала действия гуманитарных пауз в Восточной Гуте при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон было выведено 86 123 человека", — сказал Евтушенко.
По его словам, за сутки через гуманитарный коридор в районе населенного пункта Эль-Вафидин вышло 5178 человек. «Всего с 28 февраля через этот коридор вышло 8003 человека», — сообщил генерал.
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