Как англичане и американцы показали себя в Иракской войне

Военная агрессия США Великобритании объяснялась поиском на территории Ирака лабораторий по производству оружия массового поражения. То, что Хуссейн отрицал ведение подобных разработок во внимание решили не принимать.

Гипотетическое оружие

Бывший главный инспектор ООН по вооружениям Ханс Бликс утверждал, что ООН представили США доклад об отсутствии оружия массового поражения в Ираке, но тогдашний глава пентагона Дональд Рамсфелд проявил великолепное знание риторики и ответил: «Отсутствие доказательства — это не доказательство отсутствия». Тот же Рамсфелд показывал на Совете безопасности ООН фотографии, снятые спутником, на которых якобы были показаны перемещения грузовиков со смертельным оружием. Экспертами были проверены и эти данные, но и они не нашли подтверждения. Когда Ханс Бликс сказал об этом Канадализе Райс, она заявила: «Мы здесь разбираемся не с разведкой, а с Ираком». Оружие так и не было найдено.

Иракские ценности

Силы союзников в Ираке ставили свои лагеря не в случайных местах. Американская военная база Calp Alpha была, например, размещена прямо на раскопках Вавилона. Солдаты брали себе в качестве сувениров бесценные артефакты, военными были разграблены багдадские музеи, ценности вывозили колоннами, а у самих солдат были подробные схемы музеев и спецтехника для проникновения в хранилища. По оценке Министерства туризма и древностей Ирака, в 2003-2004 годах из страны было вывезено 130 000 культурно-исторических ценностей. Вернуть пока удалось около 10%. Весной прошлого года в американском Корнельском университете было обнаружено 10 000 иракских артефактов периода Вавилона и Шумера. Возвращать награбленное американцы не торопятся.

Тактика войны

В Иракской войне США применили новые для себя тактические схемы. В основе военных разработок сил коалиции было использование тесной спайки между авиацией и сухопутными силами. В отличие от Косово, где действия американской авиации не сопровождались сухопутной поддержкой, в Ираке сухопутные войска заставляли иракцев маневрировать и открываться под авиаудары. Кроме того, война в Ираке была войной нового типа, когда операции планировались на основании множества данных, полученных со спутников и самолетов разведки. По этой причине в Иракской войне были минимизированы потери техники и личного состава. Авиаудары войск коалиции были направлены на «ослепление» и «обезглавливание», то есть на уничтожение информационных каналов и точечное истребление руководства иракской армии. Эта тактика принесла свои плоды: большинство иракских ракет было выпущено даже без целеуказания, если же запуски проводились с учетом показаний радаров, то радары становились следующей главной целью. Надо также сказать, что хотя самолёты Ирака не поднимались в воздух, всю войну войска коалиции бомбили взлётно-посадочные полосы и аэродромы, чтобы не допустить прекращения монополии над воздушных пространством. Американская тактика приносила успехи. Благодаря поддержке авиации сухопутные войска смогли пройти меньше, чем за 20 дней 500 км (ценой 60 убитых) с 600 танками.

Частные армии

Иракская война стала первой войной, в которой «развернулись» частные армии мира. В первую очередь — американская частная армия Blackwater. Мировую известность ей принесли громкие скандалы. В 2007 году они расстреляли 17 мирных жителей Ирака, которые якобы препятствовали передвижению кортежа с американскими дипломатами. Примерно в это же время один из солдат Blackwater убил охранника вице-президента Ирака. В ходе следствия удалось установить, что Blackwater за период с 2005 года поучаствовали почти в двух сотнях перестрелок и, не задумываясь, открывали огонь на поражение, хотя имели право использовать оружие лишь с целью самообороны. Юридический статус частных армий до сих пор не утвержден. Они не подчиняются ни одному государству. Во время Иракской войны никто не вёл подсчет убитых «частниками», но их жестокость стала притчей во языцех. Показательно, что ни один из почти 50000 частных солдат в Ираке не был осужден за какое-либо преступление. Иракская война стала первым конфликтом, где открыто использовались частные армии. Потери среди них были больше, чем потери любой отдельно взятой американской дивизии и коалиционных сил в целом. За все время войны в Ираке были убиты около 800 сотрудников частных военных компаний, минимум 3300 получили ранения.

Нарушения прав

Иракская война началась с нарушения законов международного права, а продолжилась частыми нарушениями прав человека. Жестокость была как со стороны армии Ирака, так и со стороны сил коалиции и вооруженных повстанцев. Хотя перегибы наблюдались со всех сторон, особо отличались «гости». Использование белого фосфора, пытки и изнасилования, массовые расстрелы гражданского населения — все эти обвинения вменялись в вину коалиционным силам. Страшным местом стала тюрьма Абу-Грейб, где американские военнослужащие применяли к пленным иракцам пытки и снимали все это на фото и видеокамеры, что и стало стимулом к началу судебных расследований. С 2004 года по август 2007 года военный трибунал рассмотрел более 11 дел американских охранников, трое из них не получили тюремный срок. Характерно, что обвиняемые объясняли своё поведением приказами начальства и искренне отказывались видеть в своём поведении нарушение гуманитарных норм.

Провал?

Итоги Иракской войны для Америки, казалось бы, неутешительны. Заветное оружие так и не было найдено, к власти в Ираке пришли шииты, установившие сотруднические отношения с Ираном , США потратили миллиарды долларов без очевидной отдачи денег налогоплательщиков. Тем не менее, Иракскую войну нельзя назвать полностью провальной для США инициативой. Во-первых, несмотря на огромные вложения, на войне хорошо обогатились те, кто живет на бюджеты вооружения. Во-вторых, ввод войск в Ирак проявил бессилие Совета безопасности ООН предпринять на официальном уровне хоть какие-либо сдерживающие меры. Как писал в «Скотном дворе» Джордж Оруэлл «Все животные равны, но некоторые животные равнее других». Таким образом, войну в Ираке можно считать ударом по международному праву, проверкой эффективности его мер.

Потери Ирака