Нетаньяху объяснил уничтожение ядерного реактора в Сирии 

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что секретный ядерный реактор в Сирии в 2007 году был уничтожен израильтянами для того, чтобы Дамаск не смог разработать ядерное оружие.
«Правительство Израиля, Армия обороны Израиля и «Моссад» (внешняя разведка) не дали Сирии развить ядерный потенциал», — приводит его слова ТАСС.
По словам Нетаньяху, за это спецслужбы и армия «заслуживают всяческих похвал». Он назвал это действие примером последовательной политики Израиля, который не дает своим врагам «разрабатывать ядерное оружие».
Ранее в среду армия Израиля официально признала, что в ночь с 5-го на 6 сентября 2007 года авиация страны разбомбила ядерный реактор в Сирии, находившийся на завершающих стадиях строительства.
Изначально эту информацию распространили СМИ, власти не комментировали данные об этой операции.