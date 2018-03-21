Ещё
Нетаньяху объяснил уничтожение ядерного реактора в Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Нетаньяху объяснил уничтожение ядерного реактора в Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что секретный ядерный реактор в Сирии в 2007 году был уничтожен израильтянами для того, чтобы Дамаск не смог разработать ядерное оружие.
«Правительство Израиля, Армия обороны Израиля и «Моссад» (внешняя разведка) не дали Сирии развить ядерный потенциал», — приводит его слова ТАСС.
По словам Нетаньяху, за это спецслужбы и армия «заслуживают всяческих похвал». Он назвал это действие примером последовательной политики Израиля, который не дает своим врагам «разрабатывать ядерное оружие».
Ранее в среду армия Израиля официально признала, что в ночь с 5-го на 6 сентября 2007 года авиация страны разбомбила ядерный реактор в Сирии, находившийся на завершающих стадиях строительства.
Изначально эту информацию распространили СМИ, власти не комментировали данные об этой операции.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Судьба Восточной Гуты решена Глава Генштаба ВС обсудил с американским коллегой ситуацию в Сирии «Турецкие авиалинии» незаконно привезли в Россию сирийца
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В центре Москвы обрушилось здание34
«Газпром» испугался за свои активы на Украине150
Найдены признаки скорой глобальной катастрофы23
Черноморский флот бессилен против ВМС США591
Мы сами с небесами: авиапром РФ сбросил «украинский балласт»56
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение