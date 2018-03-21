Нетаньяху объяснил уничтожение ядерного реактора в Сирии

По словам Нетаньяху, за это спецслужбы и армия «заслуживают всяческих похвал». Он назвал это действие примером последовательной политики Израиля, который не дает своим врагам «разрабатывать ядерное оружие».

Ранее в среду армия Израиля официально признала, что в ночь с 5-го на 6 сентября 2007 года авиация страны разбомбила ядерный реактор в Сирии, находившийся на завершающих стадиях строительства.

Изначально эту информацию распространили СМИ, власти не комментировали данные об этой операции.