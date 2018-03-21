Востоковед рассказал, что поможет решить конфликт в Йемене

"Есть такой фактор, как очень серьезные разногласия между различными группами в йеменской элите, которые не могут договориться. И это очень сильно мешает борьбе, потому что непонятно, с кем вести переговоры и о чем договариваться", — сказал Сурков в ходе круглого стола в МИА «Россия сегодня».

По его словам, «работа» на локальном уровне в Йемене могла бы сыграть роль в урегулировании конфликта.

"Есть еще вариант, он выглядит интересно. Это подключение работы на локальном уровне, чем-то напоминающий подход к сирийскому урегулированию. То есть договариваться последовательно с племенами, с конкретными лидерами на земле. Вот этот подход может сыграть свою роль, но, опять же, если у внешних игроков будет общая позиция, но ее пока нет… Тут нужно договориться и четко определить партнеров внутри йеменской элиты, по возможности подтолкнуть их к выработке общей позиции", — добавил Сурков.

По мнению эксперта, еще одним моментом, который бы мог помочь разрешению конфликта в Йемене, является желание США прекратить его, перестав оказывать поддержку Саудовской Аравии , как участнику конфликта.

"В принципе, есть еще такой момент, что интенсивность боевых действий, авиаударов может быть легко снижена, если этого захотят американские друзья, которые реально обеспечивают саудовцам развединформацию, целеуказание, скорее всего, идет через них, дозаправку (обеспечивают), поставки авиационных боеприпасов. Просто через эти механизмы вполне можно снизить интенсивность ударов и, в том числе, уменьшить людские потери", — пояснил доцент кафедры востоковедения МГИМО.

Эксперт полагает, что военного решения конфликта не будет, но проблема заключается в том, что с политическим решением тоже все достаточно непросто. Одной из основных проблем в йеменском конфликте он считает внешнее вмешательство. По словам Суркова, также нужно обязательно исключить йеменский кризис из саудовско-иранского контекста.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Алла», с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади . Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, а хуситам до недавнего времени помогали военные силы, лояльные экс-президенту Али Абдалле Салеху. В конце ноября минувшего года между хуситами и Салехом вспыхнул конфликт, который привел к разрыву между союзниками и гибели Салеха 4 декабря в перестрелке с хуситами.