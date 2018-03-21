Обнаружена связь американских военных со шпионским ПО Slingshot

Как сообщило издание CyberScoop со ссылкой на анонимный источник и бывших сотрудников разведки США , Slingshot фактически является операцией Совместного командования специальных операций США (JSOC), входящего в состав Командования специальных операций (SOCOM), против членов террористических организаций, таких как ДАИШ "Аль-Каида" (обе запрещены в РФ ). SOCOM хорошо известна своими контртеррористическими операциями, которые иногда могут включать в себя кибератаки.

Источники CyberScoop выразили обеспокоенность тем, публикация информации о кампании может привести к провалу операции и даже подвергнуть опасности жизни солдат. Инфраструктура Slingshot, вероятно, была уничтожена после раскрытия информации, предположил один из бывших сотрудников разведки.

В настоящее время неизвестно, действительно ли атаки Slingshot связаны с правительством США, однако, как отмечали обнаружившие кампанию исследователи, операторы вредоноса, скорее всего, являются англоязычными. Помимо этого, использованные в ходе атак методы аналогичны методам хакерской группировки Longhorn, предположительно связанной с правительством США.

Кроме того, в архиве предположительных хакерских инструментов ЦРУ Vault7, опубликованном WikiLeaks , упоминается эксплоит для уязвимостей в маршрутизаторах Mikrotik, однако неясно, использовался ли он в атаках Slingshot.