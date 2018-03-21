Турецкие войска открыли огонь к югу от Африна

СМИ: турецкие войска открыли огонь по селению, занятому сирийской армией к югу от Африна

Турецкая артиллерия обстреляла в среду населенный пункт Брад, расположенный к югу от сирийского города Африна (65 км от Алеппо). Как сообщил телеканал Al Mayadeen, этот поселок находится под защитой сирийской армии.

Ранее поступили сведения о том, что огонь был открыт по сирийским позициям в районе города Телль-Рифаат. Туда переместились десятки тысяч курдов после того, как 18 марта турецкие войска и формирования так называемой Сирийской свободной армии вошли в Африн.

Руководство коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) заявило, что приняло решение о выводе мирных граждан из Африна. Лидеры курдов отметили, что пошли на такой шаг "из опасений, что население может подвергнуться насилию со стороны террористов и наемников, воюющих на стороне турецкой армии".

По данным регионального центра ООН, всего 323 тыс. жителей покинули Африн с начала турецкой военной операции "Оливковая ветвь" (20 января) против "Сил народной самообороны" (СНС), которые составляют костяк СДС. Курдский представитель Осман Шейх-Иса сообщил, что жертвами турецких обстрелов и бомбардировок стали свыше 500 человек. Отряды СНС потеряли 800 бойцов.