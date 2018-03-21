Ещё
Турецкие войска открыли огонь к югу от Африна
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Еще один посол отказался ехать в МИД РФ
Еще один посол отказался ехать в МИД РФ

СМИ: турецкие войска открыли огонь по селению, занятому сирийской армией к югу от Африна 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Reuters
Турецкая артиллерия обстреляла в среду населенный пункт Брад, расположенный к югу от сирийского города Африна (65 км от Алеппо). Как сообщил телеканал Al Mayadeen, этот поселок находится под защитой сирийской армии.
Ранее поступили сведения о том, что огонь был открыт по сирийским позициям в районе города Телль-Рифаат. Туда переместились десятки тысяч курдов после того, как 18 марта турецкие войска и формирования так называемой Сирийской свободной армии вошли в Африн.
Руководство коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) заявило, что приняло решение о выводе мирных граждан из Африна. Лидеры курдов отметили, что пошли на такой шаг "из опасений, что население может подвергнуться насилию со стороны террористов и наемников, воюющих на стороне турецкой армии".
По данным регионального центра ООН, всего 323 тыс. жителей покинули Африн с начала турецкой военной операции "Оливковая ветвь" (20 января) против "Сил народной самообороны" (СНС), которые составляют костяк СДС. Курдский представитель Осман Шейх-Иса сообщил, что жертвами турецких обстрелов и бомбардировок стали свыше 500 человек. Отряды СНС потеряли 800 бойцов.
Президент Тайип Эрдоган заявил в понедельник, что Турция намерена продолжать военные действия в Сирии "до ликвидации террористического коридора, который проходит через Манбидж, Кобани, Телль-Абъяд, Рас-эль-Айн и Камышлы". Все эти районы находятся под контролем коалиции СДС, которая создала там свою автономную администрацию.
ТАСС: последние новости
Как боевики Восточной Гуты потерпели фиаско Путин призвал избирателей не уклоняться от участия в выборах и отдать голоса за будущее РФ Польша может ограничиться лишь формальными поздравлениями Путина по случаю инаугурации
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия закрыла границу для грузов с Украины125
Пенсии россиян будут считать по-новому110
Путин занялся «списком Собчак»33
Обзор зарубежных СМИ: Новый «бум» в России49
Похороним Ленина
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
01:00
В Москве пройдут общегородские субботники
Новости Москвы Общество
00:29
«Усадьбу Булгакова» отреставрируют
Недвижимость Новости Москвы
00:39
Названы сроки проведения «Пасхального дара»
Новости Москвы
00:43
Схема движения на «фиолетовой» ветке изменится
Новости Москвы
01:19
Московские экологи отметят «Час Земли» в «Зарядье»
Общество Новости Москвы
01:15
Врачи скорой и полиция волокли пациента по снегу
Происшествия
04:58
Британский посол отказался от встречи в МИД РФ
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение