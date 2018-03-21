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Более 300 человек вышли по коридору из Восточной Гуты
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МО РФ: более 300 человек вышли по новому коридору из Восточной Гуты за сутки 

ТАСС 3 часа назад
Фото: АР
Более 300 человек вышли по новому (третьему) коридору из Восточной Гуты за сутки, в том числе 15 боевиков, пожелавших прекратить сопротивление. Об этом в среду сообщил представитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин.
"Для обеспечения безопасного выхода мирных жителей из населенного пункта Хараста-Эль-Басаль Восточной Гуты начал работу третий гуманитарный коридор. В течение суток по новому коридору вышли 315 человек, в том числе 15 боевиков, пожелавших прекратить сопротивление", — сказал Золотухин.
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