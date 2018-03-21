Павел Фельгенгауэр: Эти военные учения — подготовка к войне в Карабахе

Не исключено, что учения азербайджанской армии связаны с учениями, начавшимися 19 марта в Южном федеральном округе России , считает обозреватель «Новой газеты», военный эксперт Павел Фельгенгауэр . Об этом он заявил порталу «Кавказский узел».

Эксперт также отметил, что учения эти — плановые, но «нельзя исключать военного конфликта в Карабахе, который, не исключено, перерастет в войну».

«Никто не обращает внимания на конфликт. Им всем не до того. Военные учения Азербайджана — это непосредственная подготовка к военным действиям. Готовится и другая сторона», — сказал Фельгенгауэр.

Павел Фельгенгауэр не исключил возможности начала военной операции Азербайджана против армянских сил. По его словам, существует вероятность того, что Баку готовится к масштабному развертыванию сил для нанесения первого удара по позициям армянских военных.

«Ситуация там плохая, напряженная… На подготовку указывает и то, что учения пройдут в условиях радиоэлектронной обстановки. Есть возможность противостоять отключению радаров, связи», — сказал Фельгенгауэр.

«Есть тенденция забвения конфликта в Карабахе, поскольку великие державы в нем напрямую не участвуют и вероятность прямого столкновения держав — низкая», — сказал Фельгенгауэр.

Турции. По словам журналиста, Азербайджан регулярно получает военную технику не только от России, но и от Израиля

«Например, высокоточные израильские системы залпового огня, ударные беспилотники, вооруженные противотанковыми ракетами Spike. Это — современная эффективная противотанковая система третьего поколения, аналогичная американскому «Джавелин». Такого оружия нет не то что у Армении — у России нет. Азербайджан, стоит заметить, тратит большие деньги на перевооружение», — отметил Фельгенгауэр.

«Численность личного состава в 25 тысяч человек сильно напоминает группировку вторжения в Нагорный Карабах… Масштаб учений не сопоставим с азербайджанской армией», — рассказал Сивков.

По словам эксперта, Азербайджан постоянно закупает российские танки, артиллерию и «зенитки», но оружие поставляется и в Армению.

«Поставляется достаточно качественное вооружение. К примеру, танк Т-90, показавший себя даже лучше, чем американский Abrams», — сказал Сивков.