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Павел Фельгенгауэр: Эти военные учения — подготовка к войне в Карабахе
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Павел Фельгенгауэр: Эти военные учения — подготовка к войне в Карабахе 

ИноСМИ 3 часа назад
Фото: ИноСМИ
Не исключено, что учения азербайджанской армии связаны с учениями, начавшимися 19 марта в Южном федеральном округе России, считает обозреватель «Новой газеты», военный эксперт Павел Фельгенгауэр. Об этом он заявил порталу «Кавказский узел».
Эксперт также отметил, что учения эти — плановые, но «нельзя исключать военного конфликта в Карабахе, который, не исключено, перерастет в войну».
«Никто не обращает внимания на конфликт. Им всем не до того. Военные учения Азербайджана — это непосредственная подготовка к военным действиям. Готовится и другая сторона», — сказал Фельгенгауэр.
Павел Фельгенгауэр не исключил возможности начала военной операции Азербайджана против армянских сил. По его словам, существует вероятность того, что Баку готовится к масштабному развертыванию сил для нанесения первого удара по позициям армянских военных.
«Ситуация там плохая, напряженная… На подготовку указывает и то, что учения пройдут в условиях радиоэлектронной обстановки. Есть возможность противостоять отключению радаров, связи», — сказал Фельгенгауэр.
«Есть тенденция забвения конфликта в Карабахе, поскольку великие державы в нем напрямую не участвуют и вероятность прямого столкновения держав — низкая», — сказал Фельгенгауэр.
По словам журналиста, Азербайджан регулярно получает военную технику не только от России, но и от Израиля и Турции.
«Например, высокоточные израильские системы залпового огня, ударные беспилотники, вооруженные противотанковыми ракетами Spike. Это — современная эффективная противотанковая система третьего поколения, аналогичная американскому «Джавелин». Такого оружия нет не то что у Армении — у России нет. Азербайджан, стоит заметить, тратит большие деньги на перевооружение», — отметил Фельгенгауэр.
Президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков, в свою очередь, считает, что учения армии Азербайджана являются подготовительным шагом к вводу войск на территорию Нагорного Карабаха.
«Численность личного состава в 25 тысяч человек сильно напоминает группировку вторжения в Нагорный Карабах… Масштаб учений не сопоставим с азербайджанской армией», — рассказал Сивков.
По словам эксперта, Азербайджан постоянно закупает российские танки, артиллерию и «зенитки», но оружие поставляется и в Армению.
«Поставляется достаточно качественное вооружение. К примеру, танк Т-90, показавший себя даже лучше, чем американский Abrams», — сказал Сивков.
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