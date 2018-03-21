Дальнобойная смерть: на боевиков обрушили «подарки» в 33 килограмма

Кроме Египта М-46 были популярны также в Сирии Ираке . Трофейные 130-мм пушки применялись и израильтянами. В этих армиях, а также в вооруженных силах еще полсотни государств разработка пермских оружейников ценилась за высокую дальность стрельбы — до 27 490 м. Начальная скорость 33-кг снаряда достигает 930 м/с. Скорострельность — 8 выстр/мин.

Кроме осколочно-фугасных были созданы и бронебойные боеприпасы, способные эффективно бороться с тяжелой бронетехникой.

В настоящее время в Китае Иране разработаны новые снаряды, которые позволяют поражать цели на дистанции в 38 и 37 км соответственно. Оба государства активно экспортируют продукцию своих ВПК на Ближний Восток.

Орудие весит 7,7 т. Его можно перевозить на скорости до 50 км /ч. Расчет — 8 человек.

М-46, буксируемые автомобилями повышенной проходимости КрАЗ-255, были неизменными участниками парада 6 октября, проводимого в день, когда египетские войска в 1973 году успешно форсировали Суэцкий канал. Однако с этими пушками оказался связан один из мрачных эпизодов египетской истории, когда в 1981 году, во время прохождения мимо правительственных трибун колонны этих орудий террористы совершили успешное покушение на президента Анвара Садата

В настоящее время сухопутные войска Египта имеют более 400 таких орудий, часть которых, что и продемонстрировали боевые действия на Синае, продолжают эксплуатироваться непосредственно в подразделениях.