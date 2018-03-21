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В Восточной Гуте работает третий гумкоридор
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В Восточной Гуте начал работать третий гуманитарный коридор 

Деловая газета «Взгляд» 45 минут назад
Фото: ТАСС
Третий гуманитарный коридор начал работу в Восточной Гуте, сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.
Отмечается, что «в освобожденные населенные пункты Сакба и Кафер-Батна возвращаются мирные жители, туда доставлена гуманитарная помощь», передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия-24».
Во вторник через гуманитарные коридоры в Мухайям Аль-Вафедин и Хаммурия было выведено 680 человек, несмотря на то, что коридор подвергся массированным обстрелам террористов, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Отмечается, что поток беженцев, выходящих по второму гуманитарному коридору из населенных пунктов Арбил, Хаззэ и Сакба, пошел на спад, так как большинство мирных жителей покинуло подконтрольные боевикам территории.
Также Минобороны продолжает трансляцию с камер видеонаблюдения, «установленных в районе пунктов пропуска Мухайям Аль-Вафедин в северной и Хаммурия в южной части Восточной Гуты».
Напомним, во вторник глава Министерства обороны России генерал армии Сергей Шойгу сообщил об освобождении 65% территории Восточной Гуты.
При этом террористы из Восточный Гуты обстреляли Дамаск и его окрестности, в результате чего погибли 37 человек.
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