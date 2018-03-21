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«Турецкие авиалинии» заплатит штраф за сирийца на борту
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В Сочи оштрафовали «Турецкие авиалинии» за незаконную перевозку сирийца 

РИА Новости 27 минут назад
Фото: РИА Новости
Авиакомпания "Турецкие авиалинии" привлечена к административной ответственности за то, что незаконно провезла из Стамбула в Сочи гражданина Сирии с недействительным загранпаспортом, сообщает пресс-служба пограничного управления (ПУ) ФСБ России по Краснодарскому краю.
По данным управления, за минувшие три месяца авиакомпания "Турецкие авиалинии" уже трижды незаконно провозит в Россию иностранного гражданина, каждый раз международный перевозчик привлекался к административной ответственности, однако пока безрезультатно. Так, в марте при оформлении на рейс из Стамбула в Сочи сотрудники авиакомпании допустили на борт пассажира с паспортом, срок действия которого истек.
"В России мужчину оштрафовали и вернули в аэропорт вылета. Выяснилось, что в стамбульском аэропорту представители перевозчика выявили гражданина Сирийской Республики без российской визы. Они объяснили пассажиру, что в Россию его не пропустят. Однако узнав, что у мужчины двойное гражданство и с собой у него есть паспорт другой страны, посадили его в самолет, не проверив действительность заграничного документа", — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что авиакомпанию привлекли к административной ответственности и назначили наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. В адрес юридического лица внесено очередное представление.
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