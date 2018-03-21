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В Йемене хуситы обстреляли истребитель арабской коалиции
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В Йемене хуситы обстреляли истребитель арабской коалиции 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Военное обозрение
ДОХА, 21 мар — РИА Новости. Повстанцы из шиитского движения «Ансар Алла» (хуситы) выпустили ракету по одному из истребителей, который участвовал в военной операции арабской коалиции в Йемене, говорится в заявлении коалиции.
"По одному из истребителей коалиции системой ПВО была выпущена ракета из аэропорта города Саады", — отмечается в сообщении.
Ранее хуситы заявили через принадлежащие им СМИ, что им удалось сбить над Саадой, которая считается их оплотом, истребитель коалиции F-15.
Однако, по сообщению коалиции, истребитель смог вернуться на базу.
В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Алла», с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади.
Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, а хуситам до недавнего времени помогали военные силы, лояльные экс-президенту Али Абдалле Салеху.
В конце ноября минувшего года между хуситами и Салехом вспыхнул конфликт, который привел к разрыву между союзниками и гибели Салеха 4 декабря в перестрелке с хуситами.
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