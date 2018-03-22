Турция направляет буровое судно на газовое месторождение на шельфе Кипра

Власти Турции решили направить буровое судно, которое начнет разведку газа на шельфе Кипра , сообщает

В феврале Турция отправила к побережью Кипра военные корабли, чтобы блокировать разведывательное бурение итальянской компании Eni, которое велось по заказу правительства Республики Кипр. По мнению турецких властей, бурение нарушает интересы жителей непризнанной Турецкой республики Северный Кипр.

Турецкие корабли перехватили буровое судно Saipem 12000 по пути в Каттлфиш, где оно собиралось провести разведочное бурение газовой скважины. Президент Кипра Никос Анастасиадис тогда призвал турецкую сторону прекратить блокаду и возобновить переговоры о воссоединении острова, но Анкара его призыву не вняла.

"Надеюсь, это было поучительно для тех, кто видел возможность действовать в одностороннем порядке, когда Турция занимается антитеррористическими операциями в других местах", — сказал Эрдоган во вторник, 19 марта, комментируя инцидент с Eni. Он добавил, что Анкара в ближайшее время развернет собственные буровые установки на шельфе Кипра.

Турки-киприоты считают, что имеют такие же права на природные ресурсы острова, как остальные его жители. Турецкая Республика Северного Кипра претендует на половину всей исключительной экономической зоны острова. Турция также уверяет, что имеет право на части исключительной экономической зоны, так как они являются частью континентального шельфа страны. Анастасиадис считает претензии турок-киприотов необоснованными.

Ранее сообщалось, что геологоразведочное судно Deepsea Metro II в Турции проходит техническую подготовку и отправится в регион в марте.

Между тем освоение нового газового месторождения может изменить геополитический расклад в сфере энергетики в регионе и уменьшить зависимость Европы и Турции от российского газа, отмечается в статье.

Глава правительственной пресс-службы Кипра Продромос Продрому заявил The Guardian, что подход страны к проблеме заключается в том, чтобы сохранять спокойствие и продолжать реализовывать программу освоения природных богатств в исключительной экономической зоне Кипра. В то же время он заметил, что власти не могут согласиться с вмешательством Турции, которая нарушает суверенное право Кипра на эксплуатацию своих природных богатств.

Эксперты предсказывают полномасштабный кризис в восточном Средиземноморье, так как Турция полна решимости не разрешать эксплуатацию нефтегазовых ресурсов без согласия и участия турок-киприотов.

Прошлым летом были сорваны переговоры, направленные на примирение враждующих сторон Кипра. Высказывалась надежда, что перспектива освоения месторождения углеводородов поможет возобновить переговоры. Президент Кипра Никос Анастасиадис призывал Турцию и турок-киприотов вернуться за стол переговоров, если они прекратят нарушение прав республики в ее исключительной экономической зоне. Стороны не вняли призыву. Как показывают последние события, дележка газового месторождения может обострить до предела и без того непростую ситуацию в регионе.