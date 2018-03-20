12 крупнейших импортеров оружия в мире

Москва , 20 марта — «Вести. Экономика». Почти половина экспорта оружия США идет в страны Ближнего Востока. В частности, Саудовская Аравия является одним из крупнейших импортеров американского оружия. Однако если посмотреть на ситуацию на общемировой арене, то тут показатели несколько отличаются. Очень много стран ближневосточного региона в период с 2013 по 2016 год оказались вовлеченными в вооруженные конфликты. Следовательно, и импорт оружия в регион резко возрос. Эксперты Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) подготовили исследование, в рамках которого указали крупнейших импортеров оружия в период с 1950 по 2017 год. Годовые объемы продаж оружия измеряются в млрд TIV (Trend-indicator value). Эта единица отражает изменения в мировом оружейном экспорте и рассчитывается на сравнительных технических характеристиках вооружений, а не на финансовых объемах. Ниже мы расскажем о крупнейших импортерах оружия в мире. 1. Индия

Млрд TIV с 1950 по 2017 год: 119,89Импорт орудия Индии вырос на 24% в период с 2008 по 2012 год и с 2013 по 2017 год. Это связано прежде всего с тем, что у Индии сохраняется и усиливается напряженность в отношениях с соседним Пакистаном . Несмотря на то, что в Индии существует собственное производство вооружения, включая истребители Tejas и вертолеты Dhruv, страна импортирует значительные объему оружия, в том числе и из нашей страны. В период с 2013 по 2017 год 62% индийского импорта оружия были из России . США также поставляют свое вооружение в Индию, особенно отмечается рост импорта из США в последние годы, в частности, подписание контрактов на поставки противолодочного Boeing P-8 Poseidon, вертолетов AH-64E Apache и других видов оружия. 2. Германия

Млрд TIV с 1950 по 2017 год: 86,80При подсчете импорта Германии в расчет принимались данные по Восточной и Западной Германии во времена, когда страна была разделена на две части. В итоге, Германия оказалась на втором месте по импорту оружия. 3. Китай

Млрд TIV с 1950 по 2017 год: 77,30Китай продолжает наращивать свои военные мощности как с помощью импорта оружия, так и путем внутреннего производства. 4. Египет

Млрд TIV с 1950 по 2017 год: 64,32США остаются главным поставщиком оружия для Египта (в частности, в 2011 г. США продали Египту 45 танков M-1A1 и договорились о поставках еще 125). 5. Япония

Млрд TIV с 1950 по 2017 год: 64,04В 2014 году Правительство Японии официально отказалось от своей политики фактического запрета на экспорт оружия и военных технологий, которая действовала почти полвека. Взамен кабинет министров специальным решением принял новые принципы, связанные с поставками за рубеж вооружений. При этом Япония занимает пятое место среди крупнейших импортеров оружия с 1950 по 2017 год. 6. Саудовская Аравия

Млрд TIV с 1950 по 2017 год: 61,78Регион между 2011 и 2015 гг. получил по сравнению с периодом с 2006 по 2010 гг. почти на две трети больше оружия. В целом вырос импорт оружия во всех странах Ближнего Востока, однако Саудовская Аравия занимает шестое место по импорту оружия за период с 1950 по 2017 год. Основным поставщиком оружия в эту страну являются США. 7. Турция

Млрд TIV с 1950 по 2017 год: 55,46При этом Турция намерена полностью отказаться от импорта продукции оборонной промышленности к 2023 г. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган на открытии выставки IDEF-2015. По словам главы государства, Турция производит 54% всего вооружения. Но цель Эрдогана — к 2023 г. полностью избавиться от зависимости от импорта в оборонной промышленности. 8. Ирак

Млрд TIV с 1950 по 2017 год: 53,26Первые партии вооружений из СССР пришли в эту ближневосточную страну еще в 1958 году. Общая стоимость осуществленных в период с 1958 по 1990 год контрактов на поставку вооружений из СССР составляла 30,5 млрд долл. в текущих ценах. Сейчас сотрудничество с нашей страной продолжается. В частности, в 2015 году Россия поставила в Ирак партии тяжелых реактивных огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек». 9. Южная Корея

Млрд TIV с 1950 по 2017 год: 51,80Южная Корея также входит в десятку крупнейших импортеров. Основным поставщиком вооружения в эту страну являются США. На их долю приходится 80% всех поставок оружия в Южную Корею. За ними идет Германия: ее доля в импорте оружия Кореи — 13%. Третьим крупнейшим поставщиком оружия в Южную Корею является Швеция : на ее долю приходится 2,2% всех поставок. 10. Иран

Млрд TIV с 1950 по 2017 год: 46,76Длительное время Иран находился под санкциями: страну подозревали в разработке ядерного оружия, из-за чего ей было запрещено импортировать вооружения. Тем не менее, если смотреть на страну в более широкой перспективе, то за период с 1950 по 2017 год Иран вошел в десятку крупнейших импортеров оружия. 11. США Млрд TIV с 1950 по 2017 год: 45,31Удивительно видеть США в этом рейтинге, так как именно США — один из крупнейших экспортеров оружия в мире. Тем не менее, эта страна также оказалась в числе крупнейших импортеров оружия. При этом страна обладает самой диверсифицированной базой поставщиков. В 2007–2011 годах США закупали оружие у 15 стран, ни на одну из которых не пришлось более 23% импорта. Речь идет, главным образом, о комплексах вооружения, которые использовались в военных операциях в Афганистане и Ираке. 12. Израиль

Млрд TIV с 1950 по 2017 год: 43,21Несмотря на то, что Израиль входит в число крупнейших импортеров оружия, три израильские компании входят в состав ста крупнейших производителей оружия в мире.