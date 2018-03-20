Ещё
В Ираке заявили о готовности сотрудничать с Турцией
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ираке заявили о готовности сотрудничать с Турцией 

РИА Новости 3 часа назад
БАГДАД, 20 мар — РИА Новости. Иракское правительство выразило готовность сотрудничать с Турцией по вопросам обеспечения безопасности общих границ, сообщается в пресс-релизе министерства юстиции Ирака, полученном в распоряжение РИА Новости.
Министр юстиции Ирака Хайдер аз-Замли во вторник принял посла Турции Фатиха Йылдыза в офисе министерства. Во время встречи посол подтвердил готовность своей страны сотрудничать с Ираком в сфере борьбы с терроризмом.
"Иракское правительство выразило намерение сотрудничать с Турцией по всем вопросам обеспечения безопасности на общих границах", — заявил министр.
По словам главы ведомства, Ирак укрепляет добрососедские отношения со странами региона, в первую очередь, со своим соседом Турцией.
Как сообщается в пресс-релизе, Йылдыз заявил, что на турецко-сирийских и турецко-иракских границах дислоцированы террористические группировки, и Турция начала военные операции по зачистке границ от террористов при сотрудничестве с иракским правительством.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу 8 марта заявил о готовности Ирака и Турции провести операцию на севере Ирака против членов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) после выборов в Ираке.
Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади в декабре 2017 года объявил о победном завершении войны против ИГ, но позднее отмечал, что необходима борьба с так называемыми «спящими» ячейками.
РИА Новости: последние новости
В Сирии за неделю пресекли три попытки применения химоружия боевиками В Восточной Гуте сирийская армия окружила два крупных форпоста террористов Турция сообщила о нейтрализации 23 боевиков, атаковавших блокпост
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора174
Посол РФ вызван в МИД Чехии59
Порошенко нашел замену российскому газу283
Кортнев вслед за Макаревичем сравнил россиян с американцами333
В Киеве дали ответ по выборам в РФ19
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение