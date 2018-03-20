О чём будут говорить Дональд Трамп и Мухаммед бен Сальман в Белом доме

«Президент рассчитывает на укрепление связей между Соединёнными Штатами и Саудовской Аравией», — подчеркнула Сандерс.

Предполагается, что стороны могут обсудить ряд экономических и политических вопросов. В мае 2017 года во время визита Дональда Трампа в королевство стороны заключили крупнейшую оружейную сделку на сумму $110 млрд Саудовская Аравия стала первым государством, которое Трамп посетил в качестве главы Белого дома.

Темы с вариациями

Одной из центральных тем предстоящих переговоров может стать политика двух стран в отношении Ирана, считают аналитики. Совместные действия против Тегерана способны сплотить Эр-Рияд и Вашингтон после периода охлаждения отношений, начавшегося в 2016 году. Напомним, тогда конгресс США принял закон, разрешающий родственникам погибших в терактах 11 сентября 2001 года обращаться в суд против Саудовской Аравии: большинство террористов, осуществивших атаки, были саудовскими подданными. Этот шаг американских законодателей вызвал резкую реакцию Эр-Рияда.

Новая администрация Белого дома нормализовала отношения с королевством. Существенную роль в этом сыграл зять Дональда Трампа Джаред Кушнер , наладивший связи с саудовским наследным принцем. По информации агентства Bloomberg, Рекс Тиллерсон , занимавший до недавнего времени пост госсекретаря США, даже выражал обеспокоенность тем, что Кушнер не доводит до главы государства всех деталей своих переговоров с Мухаммедом бен Сальманом.

По мнению эксперта Института Ближнего Востока Сергея Балмасова, во время переговоров стороны затронут тему экспорта российских вооружений в Саудовскую Аравию: это сотрудничество явно не на руку США.

«Трамп будет действовать в первую очередь как лоббист крупных американских компаний. Ему не простят, если он позволит России беспрепятственно внедриться в этот традиционно американский амбар», — отметил эксперт.

Высокопоставленный представитель американской администрации накануне переговоров заявил, что Россия подрывает отношения между США и Саудовской Аравией с помощью поставок оружия.

«Частью наших разговоров с саудитами будет обсуждение того, как Россия пытается использовать ситуацию в свою пользу. Они (Россия. — RT) заблокировали резолюцию СБ ООН , которая бы привлекла иранский режим к ответственности за программу баллистических ракет. В то же время они обратились к саудовцам и предложили им развитые системы ПВО», — приводит его слова РИА Новости

Однако, по словам эксперта, Эр-Рияд, наблюдая двойственную политику американцев по отношению к своим партнёрам, вряд ли готов всецело доверять США в ущерб своим интересам, поэтому договорённости с Россией не станут разменной картой в американо-саудовских переговорах. Тем более что у королевства накопилось немало вопросов к Белому дому.

Одной из серьёзных тем в диалоге Вашингтона и Эр-Рияда может стать рост добычи сланцевой нефти, считает эксперт, и здесь американцам «нечем будет крыть». У саудитов же, по мнению Балмасова, уязвимая позиция — это финансы.

«У саудитов есть определённые вопросы по поводу сохранности денег, вложенных в западные страны. Также при нынешнем уровне расходов на йеменскую войну, Ирак и прочее вскоре казна саудитов может опустеть. Недавно МВФ предостерёг Саудовскую Аравию от дальнейших расходов, в первую очередь военных, поскольку к концу 2019 года её несметные богатства могут закончиться», — подчеркнул Балмасов.

В ходе переговоров будет затронут и сирийский вопрос. По мнению эксперта, речь пойдёт о продолжении дестабилизации режима Асада. Однако, как пояснил Балмасов, так как против России в Сирии США не рискнут выступить прямо, роль «громоотвода» для Саудовской Аравии и США, которые выступают за свержение действующего главы САР, может сыграть Тегеран.

«Подходящий собеседник» для Трампа

Эксперты не исключают, что Вашингтон и Эр-Рияд намерены развернуть широкую кампанию против Ирана. Саудовская Аравия видит для себя в лице Тегерана прямую угрозу, в первую очередь речь идёт о поддержке иранской стороной йеменских хуситов, против которых уже около трёх лет ведёт вооружённую борьбу Эр-Рияд, так и не сумевший переломить ход кампании. Хуситы даже контратакуют Саудовскую Аравию с помощью ракетных обстрелов. В Эр-Рияде уверены, что хуситы получают вооружение именно из Ирана, хотя Тегеран отвергает эти обвинения.

«Несомненно, американский лидер и саудовский принц вернутся к иранской тематике, которую они уже поднимали во время визита Трампа в Эр-Рияд, — отметил в интервью RT старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Константин Труевцев . — Позиция Дональда Трампа по Тегерану очень жёсткая и во многом совпадает с позицией Саудовской Аравии, которая считает Иран главной региональной угрозой».

Как пояснил в интервью RT генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров , у Саудовской Аравии и США есть общие интересы в отношении Ирана.

«Тегеран является, по мнению Трампа, главным врагом Израиля — опоры США в регионе. Это делает Иран противником Вашингтона, — подчеркнул Сафаров. — Не говоря уже о том, что Трампа не может не раздражать сотрудничество Ирана с Россией в Сирии. А в исламском мире основным оппонентом и соперником Тегерана является именно Саудовская Аравия. Дошло до того, что Эр-Рияд согласен поддержать Израиль в войне против Ирана, преследуя свои интересы».

Похожей точки зрения придерживается и политолог, востоковед Каринэ Геворгян.

«Наследный принц известен своими антииранским настроем, его эта тема очень беспокоит — в этом смысле он является подходящим собеседником для Трампа», — пояснила эксперт в интервью RT.

Со своей стороны Дональд Трамп ещё во время своей предвыборной кампании не раз заявлял о намерении пересмотреть или разорвать ядерную сделку с ИРИ.

«С Ираном мы провели самые худшие переговоры, которые я видел в жизни. Такая сделка — позор для США», — заявлял политик во время предвыборных дебатов.

Впоследствии Трамп не отказался от своей позиции по этому вопросу: политик уверен, что отмена санкций, введённых ранее против ИРИ, была ошибкой. По мнению экспертов, бескомпромиссный настрой действующей американской администрации по отношению к Тегерану связан как с ростом иранского влияния на Ближнем Востоке, так и с теми отношениями, которые связывают Трампа и израильскую сторону.

Однако возможности прямо обвинить Иран в нарушении условий подписанного в 2015 году Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), согласно которому с ИРИ были сняты санкции ООН Евросоюза , у Вашингтона нет. МАГАТЭ осуществляет мониторинг соблюдения Тегераном подписанных обязательств. В организации не раз заявляли, что нарушения с иранской стороны отсутствуют.

Поэтому Белый дом был вынужден ограничиться разговорами о «несоблюдении духа соглашений» — такое обвинение ранее выдвинул против ИРИ Трамп, добавив, что иранский режим «поддерживает терроризм» и «распространяет насилие».

Михаил Ульянов. На состоявшемся в середине марта заседании Совместной комиссии Ирана и международной «шестёрки» стороны подтвердили, что СВПД по иранской ядерной программе сохраняется в силе. Относительно будущего сделки американская сторона не смогла сказать ничего определённого, об этом сообщил ТАСС постпред РФ при международных организациях в Вене

«Неправда и полуправда»

Стороны ведут против Ирана и информационную кампанию, стремясь дискредитировать иранский политический режим. В своём интервью телеканалу CBS Мухаммед бен Салман даже обвинил Тегеран в связях с «Аль-Каидой» *: в Эр-Рияде считают, что иранские власти держат у себя бывших членов террористической группировки. Напомним, впервые подобные обвинения в адрес Ирана прозвучали со стороны Эр-Рияда в 2003 году, когда американский конгресс представил доклад, в котором власти Саудовской Аравии обвинялись в пособничестве террористам.

Иранские власти объяснили отказ экстрадировать ряд задержанных в стране боевиков «Аль-Каиды» тем, что эти люди должны понести наказание там, где совершили преступления.

«К сожалению, Иран усугубляет ситуацию… Многие члены «Аль-Каиды» обретают в Иране защиту, он не выдаёт их правосудию и по-прежнему отвечает отказом на требования США об экстрадиции таких лиц. К ним относится и сын Усамы бен Ладена, новый лидер «Аль-Каиды». Он проживает в Иране, ведёт, находясь там, свою деятельность и пользуется его поддержкой», — заявил наследный принц Саудовской Аравии.

Как отметил Труевцев, власти Саудовской Аравии продвигают мысль о том, что именно Эр-Рияд является главным борцом с международным терроризмом в регионе, а Иран, напротив, рассадник терроризма.

«Саудовцы относят к террористическим организациям «Хезболлу» , а также хотели бы «подверстать» к этой истории и «Аль-Каиду», — отметил эксперт. — Эта тактика распространена в политике: когда начинают из неправды и полуправды и несвязанных друг с другом вещей выстраивать нужную логическую схему. И это тот самый случай».

По мнению экспертов, Вашингтон и его партнёры будут и далее искать возможности для давления на Иран. Как заявил накануне пресс-секретарь саудовской коалиции в Йемене полковник Турки аль-Малики, военные намерены представить прессе доказательства поставок Тегераном ракет и другого оружия хуситам. Представители коалиции уверены в том, что Иран занимается «распространением хаоса» и подрывом региональной безопасности».

«Израиль и Саудовская Аравия действительно опасаются роста иранского влияния, в Эр-Рияде эти опасения доходят до панических настроений. У них есть для этого основания: в стране немало шиитов, и они живут преимущественно в районе нефтяных месторождений и предприятий», — пояснил Труевцев.

«Своя контригра»

В попытках оказать давление на Иран Эр-Рияд и Вашингтон могут задействовать различные методы. Как заявил генпрокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери, именно США, Саудовская Аравия и Израиль стояли за организацией декабрьских акции протеста в ИРИ.

«Для создания беспорядков в Иране была создана специальная группа, в которую входили США, Израиль и Саудовская Аравия… Все расходы группы оплачивала Саудовская Аравия», — подчеркнул иранский генпрокурор.

К борьбе против Ирана подключилась и Великобритания . Незадолго до поездки в США наследный принц побывал с визитом в Лондоне, где встретился не только с главой британского кабмина Терезой Мэй , но и королевой Елизаветой II и даже с духовным главой Церкви Англии архиепископом Кентерберийским.

По данным арабских СМИ, стороны также обсудили военно-политические темы: варианты ослабления иранской роли на Ближнем Востоке, а также влияния ливанского движения «Хезболла». Ранее глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что возможная передача Тегераном вооружений йеменским хуситам нарушает резолюцию СБ ООН 2216, запрещающую подобные поставки. Министр сослался на выводы экспертов ООН, осуществляющих мониторинг соблюдения оружейного эмбарго, согласно которым иранские власти «не приняли мер», чтобы не допустить попадания оружия в руки мятежников.

Боливия и 27 февраля 2018 года Лондон внёс на рассмотрение Совбеза проект резолюции, предусматривающей меры в отношении ИРИ из-за вооружения хуситов. Однако против резолюции проголосовали Россия, Китай Казахстан . В результате Совбез ООН принял резолюцию, продлевающую санкции в отношении Йемена ещё на год, но уже без обвинений в адрес Ирана. По мнению экспертов, попытка ввести против Ирана санкции на уровне СБ ООН была «холостым выстрелом».

«Союзники могут пробовать подавать такие резолюции и далее, но вряд ли они будут приняты: или Россия, или Китай их заблокируют», — считает Труевцев.

По мнению Каринэ Геворгян, противники Ирана пытаются развить тему передачи оружия йеменским хуситам, чтобы надавать на ИРИ.

«Получить какие-то доказательства оппоненты Тегерана не смогли, а он открещивается от этих обвинений, — отметила эксперт в интервью RT. — Значит, опять будут звучать голословные обвинения. Судя по тому, как уверенно держится Тегеран, скорее всего, никаких доказательств и нет. Более вероятно, что оппоненты ИРИ попытаются затеять какую-то новую интригу в Сирии и осложнить ирано-российские отношения, также какие-то действия могут быть предприняты на иракском направлении. Но вряд ли это приведёт к быстрым результатам: скорее всего, Иран ведёт свою контригру», — подвела итог Геворгян.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.