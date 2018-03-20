Американская стратегия сдерживания для Сирии

Интересы Соединенных Штатов Сирии состоят в том, чтобы закрепить достижения на поле боя с помощью урегулирования на основе переговоров, в затем покинуть эту страну. Для достижения этой цели потребуется в короткий срок найти общую позицию с самым большим геополитическим врагом — с Россией . Для этого Вашингтону нужно будет признать болезненную, но очевидную истину — сирийский президент Башар аль-Асад , по сути, полностью разбил боровшихся против режима повстанцев, укрепил свою власть почти на всей западной территории страны, а также получил неограниченную по времени поддержку со стороны Москвы Тегерана . Асад в обозримом будущем будет контролировать большую часть Сирии.

Для Соединенных Штатов побудительным мотивом (и юридическим оправданием) своего присутствия в Сирии была война против Исламского государства (запрещенная в России террористическая организация — прим.ред.), которая велась для того, чтобы лишить ее боевиков безопасного убежища, поддержав таким образом правительство Ирака , а также предотвратить попытки членов Исламского государства планировать и осуществлять теракты на Западе. Однако успех этой войны породил неудобные вопросы относительно следующих шагов Вашингтона. Напряженность в отношениях с Москвой и Тегераном помогает гальванизировать поддержку со стороны некоторых американских влиятельных политиков неограниченного по времени присутствия в северо-восточной части Сирии, и сделать это, по их мнению, нужно для того, чтобы не дать возможность враждебным силам воспользоваться успехами, достигнутыми Соединенными Штатами в тяжелых боях.

Скрывающиеся за подобной стратегией намерения нетрудно понять, однако ее логику можно назвать устарелой. У Соединенных Штатов, конечно же, есть побудительные мотивы для того, чтобы бросить вызов Москве там, где они могут это сделать, однако на руках у Вашингтона слабые карты в Сирии. Поэтому лучшим вариантом для Америки будет договориться о выводе собственных сил, в результате чего Россия будет вынуждена взять на себя расходы по восстановлению в Сирии после продолжавшейся семь лет гражданской войны. Кроме того, предоставление Москве возможности одержать краткосрочную победу позволит держать ее на крючке, возложив на нее ответственность за отвратительные действия одиозного режима Асада.

Подобного рода урегулирование позволит Соединенным Штатам сместить фокус своего внимания на долгую перспективу, а их позиция станет более выгодной. Вместо того чтобы завязнуть в Сирии в еще одном вооруженном конфликте, Вашингтону следует противопоставить России политику двойного сдерживания в отношении двух ее союзников на Ближнем Востоке — Дамаска и Тегерана. Эта политика может включать в себя направленные против Москвы финансовые санкции, водимые за ее обязательства в отношении Асада, дальнейшее повышение стоимости усилий по восстановлению, и в результате Россия будет вынуждена платить за свою поддержку этого кровавого, преступного режима. Такая позиция на Ближнем Востоке могла бы послужить дополнением к предпринимаемым НАТО усилиям, направленным на сдерживание российской агрессии в восточной части Европы за счет увеличения военного присутствия союзников в прибалтийских государствах. Подобные предпринимаемые в тандеме действия будут сдерживать Дамаск, и, кроме того, они будут способствовать оттеснению России на многочисленных фронтах.

Перспективы Ближнего Востока

Парадокс — в том, что первым шагом, направленным на то, чтобы бросить вызов России, может стать урегулирование сирийского конфликта на тех условиях, которые будут приемлемыми для Москвы. Чтобы договориться об окончании войны, Соединенные Штаты должны предложить России что-то из того, что она хочет, но одновременно следует подумать о том, чего хотят Соединенные Штаты взамен. Главный интерес России состоит в сохранении у власти сирийского режима. Тогда как Соединенные Штаты сосредоточили свое внимание на том, чтобы лишить надежного убежища боевиков Исламского государства.

Демократические силы Сирии, местный союзник Соединенных Штатов, находятся в зависимости от партии Демократический союз, которая представляет собой сирийское ответвление Рабочей партии Курдистана . Демократические силы Сирии вынесли основную нагрузку в борьбе против Исламского государства, и этот альянс стремится к созданию автономного управления на находящихся под их контролем территориях, однако подобная политика неприемлема для режима Асада.

Ни Россия, ни Соединенные Штаты не хотят увидеть возникновение внутрисирийского конфликта между Демократическими силами Сирии и сирийским режимом. С точки зрения Вашингтона, подобный конфликт будет отвлекать внимание от борьбы против Исламского государства, и возможно, позволит этой группировке вновь установить свой контроль над частью территории. Для Москвы это означало бы продолжение войны и могло бы стать причиной конфликта с курдами, которые ничем не угрожают российской территории и с которыми русские не хотят воевать. Вызов для Соединенных Штатов состоит том, чтобы придумать, каким образом можно было бы свести ослабить напряженность между Асадом и курдами и при этом не оттолкнуть от себя Турцию — союзника Соединенных Штатов по НАТО и партнера России в астанинском и сочинском процессах, последний из которых пробуксовывает, поскольку его участники не могут разработать проект конституции и договориться об условиях прекращения войны. Турция враждебно настроена по отношению к Демократическим силам Сирии, а недавно она вторглась в Африн, изолированный курдский анклав на северо-востоке Сирии, где турки ведут борьбу с главными силами ополчения Демократических сил Сирии — с курдскими Отрядами народной самообороны. Лучшей ставкой для Вашингтона было бы договориться о выводе своих собственных сил, и в таком случае Россия вынуждена будет взять на себя расходы по восстановлению после семилетней гражданской войны.

Война в Африне осложняет последние стадии американской войны против Исламского государства, а также усиливает напряженность в отношениях между Турцией и двумя союзниками России — Ираном и режимом Асада. Однако после установления Анкарой контроля над Африном может возникнуть ограниченная возможность договориться об общей позиции. Соединенные Штаты должны изучить вариант отказа от своего требования относительно смены режима в обмен на расширение нынешних переговорных рамок за счет включения Демократических сил Сирии. Эти расширенные рамки могут получить поддержку России и Соединенных Штатов, и, кроме того, они могут быть включены в женевский мирный процесс, расширив таким образом состав участников переговоров за счет участия в них самого близкого союзника Соединенных Штатов на земле. И, наконец, это позволит признать необходимость включения Демократических сил Сирии в усилия по достижению политического урегулирования и поможет оказать воздействие на Анкару с целью выработки соглашения с сирийскими курдами, которое положит конец ее конфликту с Отрядами народной самообороны.

Для поддержания давления на Асада Соединенные Штаты могут воспользоваться соглашением, при заключении которого Москва выступила в качестве посредника — речь идет о принятом в 2013 году сирийским режимом решении о прекращении своей химической программы и присоединении к Конвенции о запрещении химического оружия. Россия способствовала заключению этого соглашения, однако она после этого блокирует любые усилия, направленные на привлечение режима Асада к ответственности за нарушение взятых им на себя обязательств. Соединенные Штаты должны ввести санкции против сирийского режима за продолжение использования химического оружия, рассмотреть вопрос о введении санкций против поставщиков запасных деталей для самолетов этого режима, способных нести на своем борту химическое оружие, а также вместе с другими странами принять необходимые меры для предотвращения поставок оборудования двойного назначения режиму Асада. Подобный подход позволит связать узкие, направленные против Сирии меры по оказанию давления на режим Асада с более широкими целями Соединенных Штатов в области нераспространения, которые будут включать в себя санкции против Северной Кореи за ее экспорт оружия массового уничтожения, а также за поставки Сирии компонентов для баллистических ракет.

Вызовом для Соединенных Штатов является признание того, что вывод американских сил может, на самом деле, освободить руки Вашингтону и позволить ему усилить давление на Дамаск, Москву и Тегеран. Сирийский режим получит в наследство повстанческий конфликт низкого уровня, разрушенную экономику, а также отсутствие годной к использованию инфраструктуры во многих городских районах. Соединенные Штаты не должны помогать финансировать восстановление Сирии, а вместо этого им следует дать возможность Москве взять под свой контроль те районы Сирии, которые были разрушены ее клиентами. После этого Вашингтон получит возможность сосредоточить свое внимание на том, что может оказаться хорошим делом как на Ближнем Востоке, так и в Европе — управлением альянсами. В первом случае центральное место в американской политике уже в течение десятилетий занимают интенсивные двусторонние отношения с государствами Персидского залива и Израилем , которые поддерживаются присутствием большого количества американских солдат в этом регионе.

Продолжение изоляция Дамаска и Москвы не будет сложным делом, учитывая их поведение. Сирия постоянно нарушает международное право и использует химическое оружие против своего населения, тогда как Россия недавно применила нервно-паралитическое отравляющее вещество в ходе попытки совершить убийство на территории Великобритании . Еще одной страной, свободно разворачивающей химическое оружие, является Северная Корея. Совместная работа с союзниками по формированию общего ответа на подобного рода вопиющее поведение не будет представлять собой сложную задачу. Между тем Иран является главным сторонником сирийского режима, и он несет ответственность за действия своего союзника на боле боя. Соединенные Штаты имеют долгую историю использования санкций против Корпуса Стражей Исламской революции, и они должны продолжать действовать в этом направлении, но одновременно следует обеспечить действенность тех ограничений, которые были наложены в связи с иранской ядерной программой.

Что касается Европы, то там с 1949 года основным элементом американской политики в области безопасности и внешней политики является Статья 5 о взаимной обороне Североатлантического договора, в которой говорится о том, что «любое нападение на одно или несколько государств-членов в Европе или в Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них всех». Агрессивные действия России, от отравления бывшего шпиона в Соединенном Королевстве до аннексии части территории Украины (она не является членом НАТО), подчеркивает необходимость продолжения оборонного планирования, а также возрождения боевых возможностей этого альянса и физической инфраструктуры на всем европейском континенте.

В конечном итоге, Сирия является второстепенным элементом в более широких, предпринимаемых на многочисленных фронтах усилиях по сдерживанию России, и поэтому ее важность не следует переоценивать при решении вопроса о том, как Соединенные Штаты смогут отразить или сдержать российскую агрессию в будущем. В ответ Вашингтон должен потребовать, чтобы Москва оказала давление на своих союзников в Дамаске и Тегеране, и вместе со своим партнером, с Турцией, она должна начать формализацию переговоров с Демократическими силами Сирии. Подобная политика будет представлять собой не поражение, а принятие реальности. Она будет также частью более широких усилий для рекалибровки американской политики в отношении России, для сдерживания ее союзников на Ближнем Востоке, а также для оказания давления на Москву на разных фронтах. Подобное давление должно быть многогранным — оно может начинаться с оплаты Россией счетов сирийской войны, а также включать себя углубление альянсов на Ближнем Востоке и в Европе. В глобальном отношении Соединенные Штаты имеют на руках хорошие карты, и они могут разыгрывать их в ходе продолжительной партии, не втягиваясь при этом в тот конфликт, в котором Россия держит в своих руках все карты, поскольку главная цель Соединенных Штатов — разгром ИГ — уже достигнута.