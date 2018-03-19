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ООН призвала обуздать «катастрофическую ситуацию» с жителями Сирии
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ООН призвала обуздать «катастрофическую ситуацию» с жителями Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 4 часа назад
Официальный представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация призвала отреагировать на «катастрофическую ситуацию», в которой оказались мирные жители, покидающие Восточную Гуту и Африн.
«ООН в срочном порядке призывает помочь обуздать катастрофическую ситуацию для десятков тысяч человек из Восточной Гуты и Африна», — цитирует РИА «Новости» Дюжаррика.
Он сообщил, что с 11 марта из пригорода Дамаска ушли как минимум 25 тыс. человек. В районе Африна, по его словам, переселенцами стали 100 тыс. человек. «Большинство из них, около 75 тысяч, бежали в Тель-Рафаат, а остальные — в Нубуль, Захру и близлежащие деревни», — сказал Дюжаррик.
В понедельник сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая операция в Сирии после взятия Африна будет распространена на остальные города, подконтрольные курдам.
В пятницу сообщалось, что правительственная армия Сирии вместе с союзниками освободила от боевиков 70% территории Восточной Гуты под Дамаском.
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