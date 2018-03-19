ООН призвала обуздать «катастрофическую ситуацию» с жителями Сирии

Официальный представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация призвала отреагировать на «катастрофическую ситуацию», в которой оказались мирные жители, покидающие Восточную Гуту и Африн.

«ООН в срочном порядке призывает помочь обуздать катастрофическую ситуацию для десятков тысяч человек из Восточной Гуты и Африна», — цитирует РИА «Новости» Дюжаррика.

Он сообщил, что с 11 марта из пригорода Дамаска ушли как минимум 25 тыс. человек. В районе Африна, по его словам, переселенцами стали 100 тыс. человек. «Большинство из них, около 75 тысяч, бежали в Тель-Рафаат, а остальные — в Нубуль, Захру и близлежащие деревни», — сказал Дюжаррик.

В пятницу сообщалось, что правительственная армия Сирии вместе с союзниками освободила от боевиков 70% территории Восточной Гуты под Дамаском.