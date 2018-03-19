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Эрдоган пригрозил внезапной военной операцией в Иракском Курдистане
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Эрдоган пригрозил внезапной военной операцией в Иракском Курдистане 

РИА Новости 7 часов назад
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил внезапной военной операцией против города Синджар в Иракском Курдистане, пишет газета Hurriet.
"Мы сообщили правительству Ирака, что они (Рабочая партия Курдистана (РПК), запрещенная в Турции) пытаются устроить в Синджаре второй Кандиль. Если вы не разгоните их, однажды ночью мы можем войти в Синджар и навести там порядок", — заявил Эрдоган, упомянувший район Кандиль на севере Ирака, где расположены основные базы РПК.
Эрдоган добавил, что «борьба с террористами» будут продолжена и в районах Сирии, контролируемых курдами, в том числе в Манбидже, Кобани, Тель-Абьяде и Камышли, сообщает агентство Anadolu.
В начале марта глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что после выборов в Ираке в мае этого года Турция рассчитывает провести совместно с иракским правительством операцию против РПК, и с премьер-министром Ирака Хайдером аль-Абади «об этом был разговор».
Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.
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